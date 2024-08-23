正論：取締久拖不決　皆因安置太難

歷屆特區政府言必稱重視住屋問題，信誓旦旦取締劣質劏房，惟廿多年過去，情況只有變壞，沒有變好。現屆政府同樣提出解決劏房問題，更為此成立工作組，昨日向特首提交報告，可惜又是使出拖字訣。當局揚言有新元素可以考慮，指示工作組一個月內再提交新研究結果。研究復研究，諮詢復諮詢，議而不決，決而不行，已成特區政府痼疾。

事實上，取締容易安置難，外界對於現屆政府能否及何時取締劣質劏房並不樂觀，皆因居於劣質劏房的基層不在少數，一旦將之取締，若無法安置，只會製造更多問題。按2020年估算，全港有11萬戶居於「不適切居所」。香港社區組織協會曾於今年1月至5月期間，訪問了497名不適切居所住戶，至少三成劏房被界定為劣質劏房，即相當於3.3萬戶。88.5%受訪者同意政府先安置、再取締劣質劏房，亦有6.2%受訪者不同意取締，因為害怕劏房被拆後無家可歸。由此可見，解決劏房說易行難。

現屆政府上場後擺出有為姿態，去年施政報告宣布設立「解決劏房問題」工作組，預計今年8月就劏房居住環境最低標準、取締不符最低標準劏房等提交報告，奈何雷大雨小，到了交報告之日，又以新理由延期，當局究竟有沒有決心解決問題，可想而知。再說，港府一方面強調解決劏房問題，另一方面不忘「戴頭盔」，聲稱「政府已覓得足夠土地於未來10年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標，為處理累積多年的『劏房』問題帶來契機」，意味取締劣質劏房，短期內不可能成事，是否又是畫餅充飢，市民心中有數。

至於上屆政府推出的劏房租金管制條例，已證明是有姿勢無實際的無牙老虎，被檢控的業主少之又少，法庭判罰又毫無阻嚇力，每宗個案僅被罰款2萬多元，不痛不癢，相對於每月索價5、6千元的劏房租金，以及濫收的水電費高利潤，業主根本沒有守法動力。更不必說，為劏房居住環境制訂最低標準，即是將劏房合法化，對真正讓基層住得有尊嚴，以至解決跨代貧窮問題有沒有幫助，不能不令人疑問。

說到底，要真正提高基層居住質素，讓貧窮家庭不將貧窮延續下去，根本之道是增加公營房屋供應，以及將經濟大餅做大做闊，授人以漁，好過授人以魚。很可惜，香港的土地政策長期向發展商傾斜，歷屆政府皆嫌貧愛富，從來沒有為基層住屋問題做好規劃，即使現屆政府有取締劣質劏房之心，追落後又談何容易。

說來實在令人神傷，劣質劏房不宜居是不爭的實情，面積太小，廚廁合一，結構不安全，甚至有消防和塌樓隱患，但正因為公營房屋供應不足，安置居民困難重重，港府連將老舊公屋拆卸重建也龜行蝸步，遑論為所有劏房戶安置上樓。結果只能落得研究復研究、諮詢復諮詢的窘局，一切都是拖字訣、歎慢板，將問題延續下去。恐怕劣質劏房還未被取締，更多的劣質劏房已不斷湧現，問題積重難返。