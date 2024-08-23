烏克蘭戰爭已變了質，再不是烏克蘭的攻防戰，早已變成北約與俄羅斯之爭。北約攻俄境庫爾斯克，主要是佔領土地來與俄羅斯談判，停戰但不會解決敵對。不排除北約會藉機擴大佔領區來盡情破壞，打擊俄羅斯的經濟與政治，不過目的不是進佔俄羅斯，北約實在無力真的進侵俄羅斯，掀起歐洲大戰。

由於存在特朗普在美國總統選舉獲勝的可能性，若他真的當選，烏戰會打不下去，原來以戰爭拖垮俄羅斯的計劃便不能不修改，拜登政府餘下的幾個月會用作爭取談判本錢；亦可能有驚人舉動，在北約突襲大致成功之後宣布停火和談，給民主黨賀錦麗的選情增添支持，以打擊特朗普的獲勝機會。選後再戰亦不是甚麼不可能的難題，美國任何藉口都使用過，沒有道德上的困難。因此，這幾天北約對莫斯科等俄羅斯城市的攻擊，正是乘機擴大對俄的戰果，使突襲的收穫增加。

北約突襲的弱點是後援乏力，即使打退俄軍反攻，亦不易堅守建立的緩衝區。北約的擴大空襲應該是分散俄軍的攻力，使緩衝區可堅持更長的時間。北約軍從俄境撤退，應是彈盡援絕之時。

與此同時，俄軍在庫爾斯克的反攻並未用全力，一是要守衞庫爾斯克核電站；二是不從烏東戰場分兵回救，只以二線軍隊支持個別精銳部隊清剿北約突擊的小部隊。後者是在阻止北約軍突破的同時，在烏東加強攻勢，大舉進佔烏東地區，壓迫北約的後勤支援，在烏東戰場企圖打垮烏軍，轉而迫使北約撤軍。俄軍與北約在烏東與庫爾斯克兩個戰場是互相競爭，看哪一方抵擋不住而要被迫撤退，同樣是圍魏救趙，也同時謀求戰場上較大的勝利，以利一旦停戰和談。

北約與俄羅斯都缺乏全面優勢。今次北約還未用空軍與俄在庫爾斯克全面戰鬥，F16仍未出擊，沒有制空權，兩軍大致勢均力敵，不易有勝負的速決。若北約目的只為談判爭取籌碼，俄軍仍然被動，自我抑制，雙方不易決出勝負，形勢還會膠着。屆時除非各自主動撤軍或限制攻勢，否則的話，戰爭會轉而加劇惡化，使用殺傷力更大武器，戰爭升級惡化。

不過，11月的美國總統選舉會是一個時限。在選舉有結果之前，戰事會轉為觀望；選舉之後的結果，會決定烏戰將轉入怎樣的形勢，是停戰和談，抑或戰爭加劇，未可預知！