俄烏之戰開打後，俄羅斯與北約的矛盾直線上升，戰爭升級，都在準備用更厲害、射程更遠的大殺傷力武器打擊對方。早前舉行的北約峰會，美國和德國宣布，將從2026年開始在德國不定期部署美國長程導彈，包括戰斧巡航導彈和高超音速導彈，可有效打擊俄國境內的行政和軍事目標，這些長程導彈皆可以配備核彈頭。

對此，俄羅斯總統普京說，一旦敵人發動攻擊，十分鐘內俄國領土會爆發核戰。莫斯科警告美德的這一部署，意味着歐洲各國首都皆將成為俄羅斯的導彈目標。受到警告後，德國總理紹爾茨似乎並不當回事，他更叫板普京，要避免德國部署美國長程導彈，俄羅斯應該首先終止對烏克蘭的恐怖進攻，並放棄佔領全烏克蘭的企圖。紹爾茨還表示，德國就是要加強威懾能力，增加巡航導彈和長程常規武器。

美國和德國的這一部署，是在為俄烏之戰打成北約之戰、歐洲之戰乃至核大戰做準備，是在不惜打爛德國和歐洲，德國首先成為爛頭蟀、受害者、主戰場。俄烏戰爭爆發之前，德國是歐盟、北約中與俄羅斯關係改善最好的國家，雙方經貿能源利益極為龐大密切，俄羅斯的石油和天然氣，極大的影響德國經濟的興衰和民生福祉。在歐盟中，德國有最多、最大的理由和俄羅斯友好合作，沒有一個拿自己的國家利益為了他國得罪俄羅斯的理由，更不能想像會鬧衝突、發生戰爭。

然而，在美國壓力下，德國的對俄政策必須服從美國利益，必須犧牲自己的國家利益滿足美國的需要。在這個國家民族生死存亡問題上，德國的命運和日本的命運差不多，是美國的附庸、走卒、打手，實際上成了大半個「亡國奴」。

在歐盟和北約中，德國及法國是最強的，美國未能控制法國，只能壓制和利用法國，德國則完全被美國控制。美國在德國有強大駐軍，作為二戰戰敗國，德國難以翻身，除非美國最終衰落，滾回老家。