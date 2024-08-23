烏克蘭在得到美國開綠燈後直撲俄羅斯境內領土，成功深入俄國庫爾斯克地區，並在8月18日公開炸毀第二座大橋的航拍畫面。據烏軍的說法，目前已「推進佔領1,150平方公里、控制80多個村鎮、俘虜俄軍數百人」。同時首次證實，烏軍是次行動，使用了美製M142高機動多管火箭系統。

有美國撐腰，烏克蘭忽然神勇、如有神助，但事實是否真的形勢大好？戲子總統澤連斯基早前揚言，越境反攻俄羅斯是為了日後爭取更多的談判籌碼，後來又說是為了建立緩衝區，阻截俄軍後勤補給。惟炸橋在截斷俄軍補給的同時，烏方的補給以及推進亦會被中斷。有評論指烏克蘭劍指莫斯科，彷彿「打到嚟咁款」，但從炸橋行動可見，澤連斯基無意繼續深入進攻。

當然，烏方此舉有積極意義，就是告訴西方盟友在援烏上不要打退堂鼓，烏軍有能力反攻。但是次行動究竟有多少是烏克蘭人，又有多少是北約人員，全世界心知肚明。拜登即將卸任，他任內開啟的俄烏戰爭若就此人亡政息，個人固然心有不甘，對投入大量金錢的美國來說，也是竹籃打水一場空。這場戰爭打了兩年多，拖垮俄羅斯的目的一直無法達到，一大原因是早就訂明不能直接攻擊俄國本土。現在「放開手腳」小試牛刀，自然收到先聲奪人的效果。

但問題是，美國真的敢繼續打嗎？普京早就表明「俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼」，強調不排除動用核武，若莫斯科被攻擊，大不了就是攬炒。美國則人命矜貴，戰至最後一個烏克蘭人可以，波及美國軍人則免問。觀乎普京神態自若出訪車臣，又跟國務院總理李強會面，證明西方媒體所謂的俄羅斯即將戰敗，只是一廂情願。