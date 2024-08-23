今屆巴黎奧運會，中國體育代表團滿載而歸，合共取得91面獎牌。日前，國家主席習近平連同多位領導人，在人民大會堂接見了參賽的全體成員。習主席指出，中國體育代表團堅持拿道德的金牌、風格的金牌和乾淨的金牌。其中以「乾淨的金牌」最可圈可點，中國領導人這樣說，正是間接回應了部分西方人的抹黑行徑。

中國在今屆奧運會參與的賽事當中，以游泳項目取得最多獎牌，總共贏取了12面，比起跳水的11面和射擊的10面為多。因此，西方體育界對中國游泳代表隊的質疑也最多，尤其是潘展樂以破世界紀錄的成績取得男子100米自由泳金牌。這賽果一出，不少西方人都感到難以置信，一位澳洲資深游泳教練在社交媒體指出，潘展樂以46秒40的成績完成賽事，這是超越人類極限的表現，言下之意，便是指中國游泳代表使用了禁藥，否則不可能取得如此佳績。已退役的美國「水怪」菲比斯也是不安好心，他雖然沒有直接指潘展樂服用了興奮劑，卻公開呼籲奧運會的藥檢部門，應多對中國泳隊作檢測。菲比斯這番話是何用意，自然是不言自明了。

但所謂「真金不怕洪爐火」，不論如何折騰，經過了多少次檢測，直至巴黎奧運會結束，始終沒有一個中國運動員，涉嫌服用過違禁藥物。事實證明，中國代表隊所取得的每一面奧運獎牌，都是乾淨的。

今番習近平主席親自開腔，強調中國運動員要贏取道德的、風格的、乾淨的金牌，這也就是告訴世人，不但在今屆奧運會之中，中國代表隊不曾使用興奮劑，即使在往後的國際賽事，也絕對不會犯禁。一眾試圖抹黑中國的人，看來終究是枉作小人罷了。