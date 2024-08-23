最近約了朋友到一間常去的茶樓一聚，誰知去到才知又停業了！呢間茶樓由大圍搬到荃灣，剛推廣不少午市優惠，例如乳鴿拼6隻豉油皇中蝦，收費不過200多元，之前單叫一客豉油皇中蝦亦要300多元，確實抵食，是以經常翻尋味，可惜不敵客源少，執咗！又如早上去開的一間茶餐廳，貪其沖的那杯奶茶夠香滑又夠熱，蛋牛三文治，那蛋牛混合炒得略焦香，用的麵包夠軟滑，竟然無聲無息又結業了！餐飲業難做，信焉！

行內人士指出，本港近半年市道欠佳，市民北上消費人數增加，令餐飲業生意寂靜。佢指出，近期每月約有300間食肆結業、100間開業，形容情況嚴峻，但相信喺一雞死、一雞鳴嘅情況下，大集團會揀選租金更平的地點再開業。佢都算客觀，冇話「執10間開16間」咁鬼離地！

正當飲食業大吹寒風之際，美團旗下食店搜尋平台發布港澳及海外共13個城市嘅「必吃榜」，共232間餐廳獲選為「好吃不貴體驗佳」，香港有39間上榜，是上榜量最多的境外城市。老朽粗略瀏覽有關食店，部分亦幫襯過，有些的確以食材新鮮取勝，有些不過不失，只係比一般食店做得認真些，咁就已經殺晒！香港有些食肆就是太不長進、太求其，譬如一客蛋牛治，可以蛋、牛分離，用的方包太硬；雞扒、牛扒、豬扒配料的粟米粒或茄汁豆，可以有「餿」味！又如揚州炒飯，用廉價火腿粒而不用叉燒粒，不倫不類，其實都令食客反胃！

老朽在上水見過一間做夜市的茶餐廳，每碟小菜如涼瓜牛仔骨要收148元，清炒時蔬收98元，更不可思議嘅係，用煲上另外加5元，也不知是何道理，一看如此莫名其妙的附加費，根本就係趕客！