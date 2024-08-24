近日電玩遊戲的世界十分熾熱，一款中國出品的遊戲名為《黑神話：悟空》，開發商由構思到完成，耗費了7年時間，動用資金超過4億元人民幣，但在遊戲推出的第一天，已經全部收回成本。「悟空」掀起全球遊戲玩家的搶購潮，論熱門程度，最少在12個國家或地區，成功登上了榜首。

低階的電子遊戲，以往中國的出品琳琅滿目，但在高階級別，則一直是美國和日本的天下，中國開發商一直難以染指。今趟可算是一舉取得突破，這個突破跟去年中國推出第一架大型客機，或者製造出第一艘大型郵輪相比，意義或許更大。事關目前中國最缺的不是硬實力，而是軟實力。

軟實力往往反映在漫畫、歌曲、電影、電視劇和電玩遊戲之中，在這五大領域，說實話，中國過去樣樣都弱，影響力尚未足以遠及全球。正因如此，世界軟實力的話語權，始終是掌握在美西方世界手中。

如今《黑神話：悟空》推出，是吹響中國軟實力的反攻號角，悟空的故事出自中國古典小說《西遊記》，很多西方電玩迷為了要把遊戲玩好，紛紛開始研究孫悟空、唐三藏的故事，進而更想深入了解中國神話以至中國文化。如是潛移默化，慢慢就會有愈來愈多西方人對中國事物產生興趣，以至對中國人產生好感。這股影響力可能不亞於孔子學院，甚至更勝於孔子學院。

《黑神話：悟空》中的好些地貌景物，都是取材自中國山西，據說該遊戲甫一推出，馬上讓山西的旅遊業火熱起來，連帶遊戲的周邊產品也賣個滿堂紅。原來一個電玩遊戲火熱起來，影響可以既深且廣。中國軟實力的反攻已起步，再往前行，道路肯定會愈走愈寬闊。