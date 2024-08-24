電玩遊戲《黑神話：悟空》獲得了巨大成功，也在台灣引起「為何大陸能台灣不能」的討論，而對此有自稱資深遊戲製作人跳出來說，台灣當然能，只是沒有必要這樣做。真的是這樣嗎？

「熱愛跑步的遊戲學家」撰文指出，台灣要做出類似《黑神話：悟空》的遊戲並不難，只是需要3年到5年，不過真正關鍵在製作人，但製作人在台灣遊戲產業中是最弱勢的職位，有能力掛帥的不超過3人。他認為做出3A大作意義有限，代表性在於能證明有合格製作人，還有高水準的大量開發人員，因此台灣遊戲界不需要3A大作。他表示，台灣若有足夠資金與人才，應優先製作《原神》，因為《原神》代表了商業遊戲思維的頂峰，跳脫出許多框架，可以長久經營。他甚至語帶譏諷地批評，「黑悟空甚麼的只是一顆璀璨的流星」。

說得似乎頭頭是道，但仔細思考根本是廢話，任何事情只要方向正確，資金與人才到位，又有充裕的時間慢工出細活，當然可以成功。但問題來了，怎麼知道方向是否正確，又要確保金主願意燒錢等待，還要剛好有合適的人才？事實是台灣就是沒有做出來，而在可見的未來，台灣也不容易達到類似的條件。更可笑的是，該作者推崇備至的《原神》，一樣也是大陸的作品，不正說明了在遊戲這個領域，大陸早已領先台灣？

台灣的遊戲不是沒有過輝煌年代，但當年的龍頭並沒有持續鑽研開發，反倒選擇發展變現較快、投資較少的博弈與儲值網遊，理由也很簡單，風險較小、利潤穩定罷了。只是當業者與金主都只想吃安樂茶飯時，市場的競爭力自然就江河日下了。人貴自知，台灣不可能在所有領域都當領頭羊，但若甚麼都阿Q的自欺欺人，就未免貽笑大方了。