烏克蘭軍隊突襲俄羅斯的庫爾斯克地區，引起外界震驚和熱議之餘，沉寂已久的德俄北溪天然氣管道爆炸案，近來也出現重大發現。據多家媒體報道，烏克蘭人正是這起事件的主謀，而德國在北約的盟友波蘭，很可能為烏克蘭人的破壞行動提供掩護。

德國一向依賴俄羅斯的能源，2022年9月北溪管道遭到破壞，導致德國的能源市場出現大混亂，令德國不僅失去廉價的俄氣供給，國內通貨膨脹問題也居高不下至今，這次事件有新進展自然引起德國輿論高度關注，德國當局亦已發出針對一名烏克蘭籍潛水教練的逮捕令。

烏波兩國則各執一詞，烏克蘭否認德國的所有指控，波蘭更是希望柏林能保持沉默。目前尚不清楚烏克蘭總統澤連斯基和波蘭總統杜達在事件中扮演了怎樣的角色。雖然有情報稱兩國官方對此毫不知情，但德國情報部門卻懷疑烏波兩國總統達成過某些協議，不同的說法讓事件真相更加撲朔迷離。

無論如何，北溪管道案件疑雲再起，已讓德烏之間產生嫌隙，令德國對烏援助的態度開始動搖。據悉，德國正考慮削減對烏克蘭的軍事援助。雖然官方給出的理由是德國近兩年債務煞車導致預算吃緊，但難免讓人懷疑是對北溪事件的報復。基輔政府則毫不客氣地批評德國試圖操控烏克蘭。

德國作為歐洲最大的經濟體，在歐盟和北約內部具有重要的影響力，但德國領導層常遭國民質疑在外交領域過於謹慎和反應遲鈍。德國此次可能的軍援削減，被視為企圖在外交承諾與自身國家利益之間尋找平衡，標誌着德國正經歷一個戰略上的轉折點。而德國軍援政策的變動，也意味歐洲對俄烏戰爭這場持久戰的應對方式，日後或會有所改變。