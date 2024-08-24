昨日回顧了之前兩次的自民黨總裁（亦即日本首相）選舉，黨高層兩次都以「穩陣」為重，揀選了被視為可延續前首相安倍晉三的政策和自民黨執政地位的人選。但事實證明，2020年選出的菅義偉及2021年選出的岸田文雄，不論個人魅力或政治手腕都遠遜安倍。而作為現有制度的既得利益者，兩人都缺乏推動重大政治和經濟改革的決心，結果上台僅一年和不足3年便民望插水，被迫辭職。

新一輪自民黨總裁選舉，至今有逾10人表態有意角逐，數目為近年最多，當中包括屢敗屢戰、被視為親台派的石破茂；之前挑戰岸田文雄失敗、有較多年輕人及女性選民支持的改革派河野太郎；現任黨幹事長茂木敏充；較年輕（但亦已49歲）的前經濟安保大臣小林鷹之；還有已解散的「岸田派」成員、現任外相上川陽子等。有老有嫩，有男亦有女。

然而，多人參選不代表有真正的不同選擇，據報較多黨高層還是屬意另一原岸田派成員、現任內閣官房長官（等同副首相）林芳正，理由與當年揀選菅義偉及岸田文雄一樣，認為他較為穩陣和富經驗。如果這是自民黨的最終選擇，可以預期日本的對內政經政策仍將蕭規曹隨，缺乏創新突破，繼續重複安倍上台前和後安倍時代的輪迴悶局。

外交取向方面，不少人形容安倍為親美反中，但其實他只是想借助美西方來嘗試重振日本的政治及軍事地位，與中國的關係實質並不算太差，尤其對台灣問題相當謹慎，不像岸田政府般完全唯美是從，瞓身抗中援台。林芳正曾任日中友好議員聯盟會長，被視為日本政壇中的親中派，但受制於黨內派系牽制和來自美國的壓力，即使由他出任首相，日美中關係也不會出現根本性的改變。