講起茶餐廳自我趕客，意猶未盡，不吐不快。除了巧立名目亂咁收費，有個現象，通常凍飲要加錢，由兩元至5元不等，加幾粒冰，兩蚊可接受，加5蚊就過多了吧！又如三文治烘底，通常加一蚊至兩蚊！老朽幫襯過一間茶記，烘底加5蚊，食人隻車咩！庶民之食，講求實際，做餐飲的不可太「急功牟利」。

此外，茶餐廳通常地方不大，於是會寫道：四人座位，二人一邊。老朽試過被叫坐埋啲，來了一個大漢，座位實在太逼狹了，於是乎拂袖而起，埋單走人，從此不再幫襯。其實，侍應應該問個客是否介意，若然彼此冇所謂，問題不大，否則4人坐埋一枱，3個陌生人，你眼望我眼，好冇癮啫！當然，有靚女同枱，老朽必不介意。

還有一個情形，就係你坐喺度食緊嘢，個侍應忽然叫你坐去第度，「將就吓」，因為要招呼入嚟嘅3、4個客人。阿哥，為了多做幾個客，食食吓叫客人轉枱，又要搬茶具搬食物，認真騷擾，真係火都嚟埋！待客之道，斯為最差！受此「食騷擾」，你啲嘢好食到飛起，都冇下次幫襯！

又如部分茶樓，如今興限時限刻，話食一個鐘至個半鐘要交枱！有時約人，得閒啲嗰個去搵位先，如果友人未到，你都唔知入唔入座好！其實何必搞咁多規條，做得茶樓，就應任客人適意品嘗點心，吹吓水！「交枱」呢家嘢，講真，好似家有惡妻，限時限刻要個死佬幾多點回家「交人」，好有壓迫感啫！你話點會有「歎茶」樂趣？呢啲「限時令」茶樓，不要預我，老朽情願同班老友記北上深圳飲茶再去按摩！

說到底，做飲食業，不論茶餐廳或茶樓，要好食好氛圍才能令客人有好心情，賓至如歸，不愁冇客源。