世界視線：大財閥操控智庫　美政治改革困難

是誰操控美國的外交政策？事實上，由蘇聯解體，到美國走向獨大，再到俄烏戰爭爆發，美國支援烏克蘭作為代理人延續戰爭，以及支持以色列在中東打擊巴勒斯坦對抗勢力並蠶食其土地，或是拉攏各方盟友支持台獨勢力遏制中國，美國政府在外交政策上都有一定的延續性。

911事件之後，時任共和黨總統小布殊啟動反恐戰爭，延續至民主黨拜登政府；前總統特朗普計劃撤出阿富汗，到拜登上任後執行。如今俄烏及以巴戰爭即使暫時能停戰，也只是爭取休養生息，準備更大規模的戰爭。而對中國的遏制，更是民主黨及共和黨的最大共識，一定要弄出結果。

這一切都說明一個事實，就是美國政府以及民主、共和兩黨，在國際外交事務方面有其延續性，尋根究柢就可發現，美國表面上是全民選舉產生總統及國會議員，但在其背後操控的，是一個龐大的深層政府及其智庫，而兩者運作的最終操控者，是美國大國際集團及其利益追求。

早在2018年就有美媒分析指出，美國全國約有1,800個智庫組織，其中近400個在首都華盛頓非常活躍，政府一直依賴這些機構的研究及理念來制訂政策。更重要的是，這些智庫的存在及運作，完全來自大國際集團的資助，並擔當其受託人、諮詢顧問或董事。智庫更成為要立足媒體或打進政治權力圈子的訓練場所及旋轉門，例如小布殊掌政時的副總統切尼、國防部長拉姆斯菲爾德、國務卿賴斯，都來自首都華盛頓的智庫。

智庫的工作是定期提交研究報告供政府參考，特別是國際外交事務方面，更反映美國大國際集團的全球利益並影響華府的外交政策。這些研究會成為說客在華府進行游說的藍本，美國每年數以百計的法案，便是結合智庫人物、法律專家、說客，在大國際集團的督導下草擬出來，並在參、眾兩院討論通過。民選議員本來是被選出來監察及通過法例，但他們作出抉擇的見解，往往是來自游說集團。

這一切都反映了美國財閥政治的本質，不為民主選舉所左右，也脫離了民眾的基本利益，因此必須進行徹底的政治改革，創造一個有廣泛社會利益代表性的政府，才有望擺脫目前的局面，但這又談何容易。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻