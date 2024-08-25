據報道，8月21日，烏克蘭的無人機突破俄境1,700多公里，襲擊俄羅斯西北地區的奧列尼亞空軍基地，該基地駐有俄國戰略核轟炸機，目的是攻擊這些在烏戰中曾遠炸烏克蘭據點的戰機。表面上是打擊俄轟炸烏國的力量，但涉及核戰略武器，便冒上極大風險，顯然是向俄羅斯作最大的挑釁。

在此之前，烏克蘭的自殺無人機亦頻頻轟炸俄羅斯，除了空軍基地，還炸莫斯科、各地的煉油廠和其他軍事基地，攻擊面愈來愈廣，也愈來愈深入俄境。烏國的行動應是北約指揮，實際是北約行動，只不過用烏克蘭的名義，避免被俄指摘為侵略。但庫爾斯克被襲後，俄羅斯與國際輿論都認為是北約而非烏國在與俄戰鬥。或許因為這樣，打破了禁忌，越過了俄國的紅線，北約便不顧一切地加強攻擊俄國。

這樣做可能有特別的目的與意義。11月的美國總統選舉，特朗普有機會當選，若當選便如他公開的主張，烏戰應早結束。現在攻俄力量加大，一是迫使特朗普即使當選，但戰爭形勢已成，他不易全面扭轉。二是藉與俄之戰，使特朗普在競選中不能不面對烏戰惡化帶來選民的政治情緒變化。三是企圖扭轉烏戰的劣勢，爭取美國國內勢力的支持，增加民主黨的勝算，以便賀錦麗有機會當選，延續拜登政府的戰爭戰略。因此，愈接近美國大選投票時間，北約用烏克蘭名義對俄國境內的襲擊必然加強。就連庫爾斯克戰線，亦會增兵誓奪佔領區，製造軍事強勢的形象，不惜抽調烏東前線兵力，甘冒烏東戰線敗潰的風險。

烏戰已不是軍事行動，而是政治為主，不依軍事邏輯。烏克蘭只是棋子，可以利用，也可以棄用。烏克蘭國家、人民的利益，在北約、美國主政者眼中亦沒有本身的價值，這是大國政治或霸權主義政治的真實，也是小國的悲哀。

美國與北約的政治計算，似乎是假設俄羅斯是無力抗拒，紅線不停地被突破，俄亦沒法在烏克蘭戰場速勝，北約的空襲也無法抵禦。庫爾斯克與莫斯科等地的被炸，是公開的向俄羅斯主權和其國內外權威形象挑戰。俄國沒有舉措可以阻止或反擊，便在北約的緊迫下一步一步退卻，這可能不是引敵深入來圍剿。目前俄國被動防守，或希望在消耗戰中可迫使歐洲反叛，美國國內金融與政治出問題，由此改變整個局勢，但美國也因而要急攻俄國。