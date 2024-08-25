一個以香港為基地的酒店集團剛公布業績，上半年由盈轉虧，2023年的同一時段，獲利9,400萬元，今年則虧損4.48億元。不少移居海外的「黃絲」評論員看到這則消息，忙不迭借題發揮，大談甚麼「香港玩完」論，尤其是一位在英國定居的所謂「才子」，在網上節目講得最眉飛色舞。

「才子」說一家位於九龍區的大酒店屹立近百年，過去幾乎從未虧損，如今中國經濟崩潰，內地人來港旅遊再住不起貴價酒店，只會到這一類地標拍照「打卡」，正所謂見微知著，單憑該酒店集團的業績，便可以斷言香港已死，中港兩地只能「攬炒」云云。

但見「才子」講得如此起勁，我忍不住在網絡上搜尋，找來該酒店集團的業績報告，不看則已，一看之下禁不住啞然失笑。報告清楚顯示，除卻位於美國紐約、芝加哥和比華利山的酒店外，其他地區的酒店收入都有增長。上半年香港區的收入上升了9%，走勢持續向好，集團之所以虧損近4.5億元，是受物業重估及海外業務影響，跟「才子」口中所講的情況剛好相反，他今番是被劈啪打臉！

好些移居海外的「黃人」委實可悲，他們倉皇出走，到了新地方前路茫茫，為了證明自己抉擇正確，在潛意識上，便不斷盼望中港兩地盡快沉淪，故平素閱讀香港新聞，但凡見到標題內容有少許負面訊息，往往就連內文也不細讀，便只活在自己的世界，作無限想像與無限發揮。「才子」尚且如是，其他等而下之的「黃人」，就更不消說。

事實上，不少香港「黃絲」的資訊，都是來自諸如「燈神」、「才子」這一類的時事評論員。嗚呼哀哉！怪不得「黃絲」中人會變得如此低智。