民進黨桃色醜聞連環爆，偏偏受傷的都是賴清德過去的左膀右臂，讓賴清德在民進黨中常會中罕見喊話，要求黨員私底下生活紀律要有所要求，大家要自己克制、檢點，不要讓民進黨再受傷害。

儘管賴清德刻意用類似閒聊的方式與中常委「交心」，但這等於黨主席親自認證了確實有許多黨員「不檢點」，而讓民進黨努力營造的形象一再破滅。更糟糕的是，這些不檢點的黨員，卻和賴清德有千絲萬縷的關係。

光是最近，民進黨的行政院前發言人陳宗彥，因接受性招待涉嫌圖利廠商被起訴，檢察官還求處重刑；交通部長李孟諺被爆有長達10年的婚外情，親密照曝光外流，緊急請辭獲准；台南立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，被檢調大舉搜索辦公室與服務處，自身被以100萬元新台幣交保候傳，連續三記重拳讓民進黨面上無光。

陳宗彥與李孟諺是賴清德主政台南時的重要心腹，林宜瑾更被視為賴一手提拔的子弟兵，短短數日內接連中箭落台，除了引發民進黨派系內鬥的質疑外，所謂近朱者赤、近墨者黑，賴清德身邊圍繞的都是這一類人，他自己真能出污泥而不染嗎？

而民進黨的「不檢點」，特別在色字上，幾乎已成為該黨的傳統；早年創黨人物彼此間的曖昧關係不談，近年來黨內要角吳乃仁、柯建銘、許智傑、梁文傑、鄭文燦、谷辣斯‧尤達卡、趙天麟、王世堅、羅致政、王定宇、王必勝等，不是喝花酒就是外遇，這次交保的林宜瑾，之前也傳出介入他人家庭的緋聞，早已成為台灣政壇的笑談。

就連賴清德與行政院長卓榮泰，也曾有類似的傳聞，所謂上樑不正下樑歪，民進黨黨員想要檢點，還真是個艱難的挑戰。