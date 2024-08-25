美國國家安全顧問沙利文將於周二至周四訪問中國，與外交部長王毅會晤。美媒報道指，中美領導人有望在11月於巴西舉行的二十國集團峰會會面，沙利文是次訪華旨在為此鋪平道路，促成雙方領導人能夠再度會面。消息亦指出，沙利文將推動恢復美中戰區層級軍事對話，亦希望聽取中方對中東局勢的評估。

中國在國際舞台日益成為焦點，美國對中國的崛起如芒在背，除了經常以「中國威脅論」大肆喊話，更無所不用其極對中國發起關稅戰，鎖定中國的電動車、鋰電池和太陽能電池「新三樣」狂加關稅。美媒日前更報道，拜登於今年3月簽署被列為高度機密嘅國家核戰略，首次針對「中國迅速擴張核武庫存」，並下令美軍準備同時應對中國、俄羅斯和北韓一起帶來的核威脅。

核戰略每4年更新一次，上一次亦有提及中國，但今次明確的指明中俄朝合作帶來的挑戰。由此可見，美國對於中國，不論是「新三樣」或核彈頭，均念茲在茲。實情是美俄佔全球核武達九成，據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，美國已部署核彈頭為各國之最，本年度達1,770枚，俄羅斯也有1,710枚。中國外交部發言人回應記者提問時表示，中國核武庫與美國「完全不在一個量級」，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衞防禦核戰略，無意與任何國家搞軍事競賽；批評美國近年不斷翻炒中國核威脅論，形容美國才是全球最大的核威脅戰略風險製造者。今年6月，中國外交部亦促請「多關注」美國斥巨資全面發展海陸空核力量對全球戰略穩定的問題。

美國經常賊喊捉賊，對中國尤其多偏見。不誠無物，拜登即使再見中國領導人也意義不大。