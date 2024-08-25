中共二十屆三中全會掀起全國以至全球討論，但國家發展方向定了，如何在香港這片土地落實？不只是「配合」、「追上」國家的發展，更要走在前沿，為更全面開放和對外聯繫發展，以及相應健全的管理體系，為國家「一帶一路」發展作出更多的貢獻。令香港經濟再實質化，與科技結合，並對外結合，應是香港新質發展方向，避免誤以為透過小修小補就可以保持香港的優勢。

三中全會《決定》強調進一步全面深化改革，推進中國式現代化。筆者細看《決定》內容後有更多的反思，特別是在經濟發展中，實業是發展的基礎，科技是發展的動力。可惜的是，過去40年，英國帶來錯誤的發展觀，令香港經濟發展欠缺全面性，失去對生產力和科技的掌握。而在「走出去」方面，香港同樣誤入了歧途。早在曾蔭權年代便開始說要發展伊斯蘭金融，但當時就有討論指出，香港社會連清真食品都欠發展，也沒有發展好在港的伊斯蘭社群，當時想的只是企圖用英美的一套來發展伊斯蘭金融。結果多年來成效不彰，直到去年底，香港才推出首隻追蹤沙特阿拉伯股票的ETF。在新時代，我們一方面要繼續提高本港金融服務水平，加大發展科技金融，甚至敢於推動安全便捷的新跨境交易體系；同時也需要自我深化改革，警惕過去充斥的「假國際、真殖民」思維。

就在前幾天，中國一款全新電子遊戲《黑神話：悟空》成為國際熱話。雖然筆者很久沒有「打機」了，但看到有關遊戲的影片，其畫質、美感、操作已與很多外國大製作遊戲不相上下，故事內容也相當有特色，充滿中國色彩。遊戲上架當天，在同一遊戲平台便有超過220萬用戶同時上線的紀錄，而且玩家不只是內地人和華人圈，也受到廣大海外玩家、遊戲博主所討論。這除了證明內地電子遊戲能再上一個重要台階，有能力做出國際大作，也是中國式現代化、新質生產力在文化領域上一個重要的序幕！香港的文化產業可以怎樣發展呢？我們真的要加把勁了！

在新質生產力的討論中，有人提出香港要發展「高質旅遊」，這令筆者想起過去政府曾看好郵輪經濟而在啟德興建郵輪碼頭，但至今成果大家都懂。

香港也有遊艇碼頭，像在屯門的黃金海岸，也有人建議在青山灣加設遊艇泊位，但政府對海上遊樂船一直沒有甚麼政策，利用海洋生態發展經濟也是我們的短板，像潛水活動，自然生態資源不多，也沒能做到保育、產業兩面發展，而且本地造船修船業長期不受重視。落海不行，上天就更不足了，這又怎樣吸引高端遊客來港呢？

產業發展是系統的、體系的思考，單靠香港難以成事，可考慮結合大灣區城市一同發展，這不只是港府要有所作為，也要香港各行各業主動提出想法，而且能站在區域發展的角度，提出可行的建言。