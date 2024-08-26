正論：暢道通行多爛尾　完工無期民閉翳

政府於2012年推出「人人暢道通行」計劃，有關計劃主要在公共行人通道加建無障礙通道設施，譬如升降機、天橋及斜道，方便市民上落公共行人通道。香港人口老化，一些舊區老人家特別多，有關計劃可謂德政。在上的能察民之疾苦，也就是知道市民對美好生活的嚮往，問題是有否上心，有否以此為奮鬥目標？

本報早前率先報道負責「人人暢道通行」計劃的合約承建商均安建築，因財困被路政署暫停合約，旗下目前有多達9項工程爛尾。涉及爛尾的9個工程，分布於東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙共11條行人天橋、一條高架行人道和兩條行人隧道加建共19座升降機，不可謂不多！若未能依時完工或一味拖沓，影響居民日常生活大矣！

本報記者早前分別到九龍城區橫跨紅磡道近戴亞街，以及黃大仙區橫跨東頭村道近東隆道的地盤現場視察。前者地盤處於停工狀態，周遭以水馬圍封升降機位置，有印有路政署字樣的告示，寫着道路工程須暫停，原因為「等候完成護養混凝土」，而下方寫着復工日期為今年8月15日。至於位處附近東頭村道近東隆道的地盤，同樣被大量水馬圍封以及無人開工，現場設置的工程資訊牌顯示，原定開工日期為2020年6月18日，而原定竣工日期為2022年8月19日。如今距離開工日期逾4年，工程仍未完工，告示牌顯示最新預計竣工日期為明年7月31日。

「都見過有人開工，但近排就冇見過工人喇！」當日在附近經過的居民陳先生坦言，知道該行人天橋會興建升降機，但他對於無人開工相當失望，質疑工程拖延太長時間，已經無甚期望；至於住樂富邨的孫先生就話偶爾過來看醫生時會行經該條行人天橋，希望盡快興建升降機，「如果有升降機會方便好多！」可見居民對有關計劃的心聲，亦可反映市民對美好生活的嚮往是如何迫切！

然而，路政署預計所有工程仍需一至兩年方可完工，若按2020年動工的黃大仙項目估計，相關工程可能起足6年方能落成。有議員表示，有信心新承建商會完成該9個工程項目，不過對於署方預計有部分工程需要兩年完成則認為不理想、會失望，他坦言「該9個工程項目大部分都完成地基工序，現時只剩興建部分，無理由再用舊的指標來完成工程」，他稱期望當局可以一年內完成興建，市民一直苦等完工早日使用升降機，促當局「唔好再搵藉口」，應加快施工進度。

講開又講，香港近幾年的大型基建如高鐵工程、港珠澳大橋等無不延誤，以致造成工程超支以百億元計。如今連「人人暢道通行」計劃都未能「暢通」，有些工程竟要拖足6年，確實予人「蝸行牛步」之感。香港人口老化，估不到連建暢道通行也老態龍鍾，香港已然老殘到沒有速度，都給一河之隔的「深圳速度」比下去了！人家一早深明「時間就是金錢，效率就是生命」，而香港就一味吹噓讓市民獲得幸福感，可一條天橋、一座升降機都要拖到地老天荒，教市民從哪裏尋覓幸福感？