娛圈單打：又要睇又要鬧 綠茶婊真澩嫪

《Emily in Paris》第四季終於上架，又引來全球一波追劇潮。莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演的女主角Emily，終於同大廚型男Gabriel正式搭上，令一眾Camille及Alfie粉絲大嘆眼冤！老實講，Emily嘅性格都好「綠茶」啫。

所謂「綠茶」，後面會搭個「婊」字，一聽就知冇好嘢。「綠茶婊」意指外貌清純、看似人畜無害，實際上極工心計、喜歡撬人牆腳或乘機上位的女子。Emily在劇中仿似美國甜心，其實唔止撬咗法國妹好友Camille牆腳，仲將黑人型男Alfie當成備胎，都幾乞人憎㗎！

職場上，佢恃住識玩社交網無往而不利，擺出能幹模樣，多次搶走同事功勞，黑人同事Julien已多次受害！Emily往往一句Sorry都冇，仲要扮到「幫緊你幫緊你」咁款，若然現實中有個咁嘅女子坐你隔籬，都咪話唔難頂。嗱，Emily之所以同華裔嘅Mindy結成好友，係因為二人不在同一職場，戀愛對象亦各有不同，否則Mindy分分鐘畀Emily食埋隻車！

都係講番Camille同Alfie，前者在第一季甫登場即令人眼前一亮，一頭金髮、簡約打扮加上甜美笑容，典型法式美女，非常討好。可惜當她知道Emily同男友Gabriel有一腿後，由原本毫無機心逐漸黑化，連樣都衰埋，實在可惜。

都係Alfie襟睇，外貌身形Hold得住。唔係講笑，Emily固然斷崖式衰老，Gabriel身形更加係橫向發展。都話鬼妹唔襟老，諗唔到連鬼仔都係一樣。