英國是美國在歐洲最鐵桿的「盟友」，日本是美國在亞洲最鐵桿的「盟友」。日前，英國政府宣布，從2025年起，英軍、日本自衞隊和美軍將在印太地區定期展開聯合軍演，力爭提升聯合作戰能力，目標是中國。用英國國防大臣夏博思的話說，就是聯合演習，是「對基於規則的國際秩序的破壞者的強烈警示」。

這些年，在美日英的攻訐下，中國就是他們眼中最大的「破壞者」，他們要聯合起來，提升作戰能力，定期軍演，打壓中國。為此，「英國政府將印太地區視為長期戰略基礎」，也即他們要在此和中國長期作戰，要把加強印太地區安全、防務和外交作為「政策的永久性支柱」，大有要和中國博弈到底、「不死不休」的架勢。事實上，英軍和日本自衞隊2023年就簽訂了《互惠准入協定》，要把英日武裝「打成一片」，對付中國。

就在英國政府宣布明年要在印太定期舉行聯合軍演之時，美國總統拜登在白宮舉行盛大儀式，歡迎日本首相岸田文雄；拜登公布美日防務合作計劃，「加強兩國同盟着眼於對抗中國」。岸田稱，美日將繼續對來自中國的挑戰作出回應，聲稱鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，今天的烏克蘭可能就是明天的東亞。為此，美日將新設統合作戰司令部，美國擬把駐日美軍司令級別由中將升格為上將，權力隨之擴大，「日後駐日美軍司令部將負責制訂聯合訓練計劃，並擁有部分作戰部隊指揮權」，過往日本自衞隊的「協調權」已被剝奪。與此同時，美國還要推進「日本與澳洲、印度、菲律賓等國的多邊合作」，把日本死死綁在戰車上，為美國賣命。

為了加強在印太地區反華力量，美國不用怎麼拉攏，而是「一拍即合」地搞來了西半球的英國。然而，在印太地區，英國反華早已沒有多大「膿水」，知道中國不會把它的狐假虎威當回事。正因如此，英倫就更加臭來勁兒，假戲十足，它可一見形勢不妙，立刻彈開而不會有啥損失也。