港府為催谷經濟，去年9月開始推出全港18區日夜繽紛活動。今年繼續推行，單在上半年已有30項活動，近來正醞釀下半年的第二波繽紛活動。誠然，政府出手搞活經濟是好事，但太多活動恐怕會造成重複、浪費資源，遊客亦難以聚焦，對市場發展未必是好事。

記得去年9月當局搞繽紛活動的時候，廟街是其中一個重點，在政府大肆宣傳下，頭4個月錄得120萬人次到訪，旺丁旺財。不過近期有報道指廟街生意大跌八成，有攤販最差一晚更只有200元營業額。這個情況正好揭示港府的盛事經濟和繽紛活動都有「表面化」的問題。

譬如，今年的盛事活動已經加碼至210項，容易造成審美疲勞。至於日夜繽紛的亮點項目，本來是需要一段時間去經營完善，如廟街在第一波繽紛活動後打響頭炮，就應該持續宣傳凝聚人氣，成為遊客來港的必到打卡點。現在繽紛活動一波接一波，例如下半年的第二波繽紛活動，重頭戲之一是鑽石山的「古董音樂盒展覽」，以及黃大仙的綵燈展覽。港府屆時肯定會將重心放在新項目，舊項目只會被人遺忘。之前真金白銀在廟街擺攤做生意的檔主，只能慨嘆一代新人換舊人。

香港經濟不景，港府出手無可厚非。但政府的有形之手一向不是香港的強項，市場資源的自然配置才是找出經濟出路的最有效方法。觀乎台灣著名的夜市，都是自然形成的人群聚集地。相反，香港無論是音樂盒展覽還是綵燈展覽，只是一時三刻的短期行為，旺過一輪後估計很快就回歸平淡。

商界經常說政府搭台、企業唱戲。依我來看，搭台只是開始，之後還需要高效的市場支撐，讓企業的戲唱下去，持續經營，而非不斷搭建新台。