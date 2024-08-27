美國對付中國的經濟手段是盡可能脫鈎斷鏈。即使不易，它也集中對付中國的產業鏈和供應鏈中的關鍵環節、關鍵企業。同時，美國及其盟國推行再工業化，把主要的生產鏈、供應鏈當地語系化，包括友好國家，盡量把中國排除在美西方的生產與供應體系之外，達致美國對全球主要經濟體系的控制、壟斷。

中國應對的戰略，是反其道而行，是擴大中國經濟的國際聯繫，形成更大經濟空間，以達到更佳的規模與範疇經濟效益，與更多的國家互補有無，協同協作，達致更高效率和效益。因此，美國是限制中國的貿易，中國則擴大貿易的範疇。一是管制貿易；另一是自由貿易，因為全球的製造業集中於中國，中國的自由貿易擴大動力大於美國。

今年頭6個月來看，中國是減少與美國歐盟等的貿易，背後是美國歐盟的貿易限制。中國成功把美國歐盟用其他國家的貿易替代。這6個月裏，中國最大的貿易夥伴為東盟的約3.35萬億元（人民幣‧下同），超越歐盟約2.7萬億元，美國約2.2萬億元。中國與歐盟的貿易量是減少，與美國只是3%的增長，東盟則有10%增長，此消彼長，中國與拉美洲的貿易也已等同與歐盟。中國與東盟、拉美、非洲加上俄羅斯的貿易已達7萬億元，超過歐美日英加五國的6.5萬億元，中國已不是依賴歐美貿易了。同期，中國出口俄羅斯、印度各達約3千億至4千億元，高於出口德國、法國、英國的水準。這樣變化都為近年的發展，也是在歐美對華貿易限制的時期。中國是突破貿易限制、制裁與貿易戰而發展出來，反映中國戰略轉變及強大的競爭與適應能力，這樣的轉變還只是初始階段。

一是中國的轉變仍會加強，中國有強大的生產能力與競爭力，在國際市場上可克服歐美的不公平的政治壓迫。二是全球南方崛起，佔國際市場的比重大增，增長餘地還大。全球南方加上中國印度等的貿易量已超越G7的發達國家，它們的貿易可以更多地集中於同類國家。因歐美的貿易限制政策只會加強也不會只對付中國，早晚會面對印度等新興大國的進逼，歐美之間也會出現貿易戰。中國與非西方國家的貿易與經濟合作還大有擴張空間。

中國的發展，不是被歐美困鎖，而是反過來壓縮歐美發展的空間。歐美的貿易限制政策變成逐步被中國與新興大國排斥和驅趕。