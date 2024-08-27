美國現在制訂的全球戰略，是把中國、俄羅斯、伊朗、北韓當成主要對手和戰略競爭者，對此美國已寫入各種文件和報告中；美國要打倒這些對手的唯一目的，是要維持其世界霸權。

美國在第二次世界大戰後順利建立了霸權，冷戰時期可以挑戰其霸權的只有蘇聯。當年，蘇聯主要憑兩條：一是有一個橫跨歐亞的「社會主義陣營」，據說佔了世界三分之一的人口，為世界革命的共同目標——共產主義團結奮鬥，它們奉蘇聯為老大哥。二是蘇聯有不比美國弱的武力，包括世界上最大的核武庫。然而，蘇聯最大的弱點在於生產力和經濟活力、能力遠不如美國，經不起和美西方陣營的長期軍備競賽。硬是競爭的話，就搞得國家經濟一團糟，停滯衰竭失衡落後，人民生活貧困，引起社會不滿，激化矛盾，在美西方煽動下，引發推動顛覆政治制度的「和平演變」、「顏色革命」。美國最終不費一槍一彈瓦解分裂了蘇聯，大半個世紀，美國打遍天下無敵手。

那時的中國還很積弱，老美根本不放在眼裏。然而，經過40年的改革開放，中國崛起，國力大增，直追美國，最基礎和強大的動因，在於中國搞好了經濟，成為世界第二大經濟體。中國的國力、軍力厚植於經濟基礎，不像當年的蘇聯「超級大國」的體質和軍力缺乏強大經濟的長期支撐，終不能長久，還反噬了經濟基礎和人民生活。中國在經濟基礎上的厚實和強大、無窮的活力和創造力、中國人民的奮發努力精神和智慧，以及舉國體制的組織能力、布局能力、執行能力，是美國最為恐懼和遠遠不及的。

美國已感到今天的中國，比當年蘇聯有更大更深遠的挑戰和威脅，是本世紀最大的戰略對手。由於中國的經濟實力，美國想用當年搞軍備競賽壓垮蘇聯經濟那一套打垮中國是不靈了。直接動武嗎？那更是自取滅亡！最可笑是，美國還要拉上俄羅斯、伊朗、北韓同時打，完全亂了套。