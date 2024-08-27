寧做英國犬，不做中國人，是移英港人的信念。他們認為只要能夠呼吸「民主自由」的空氣，那怕在英國做牛做馬，也是高尚和舒心的。反之，不管中國有甚麼好消息傳出，都是專制和不人道的。面對這種思想的人，有理說不清，只能慳番啖氣。

一位認識多年的朋友，在BNO 5+1推出後舉家移民英國二線城市，至今已算安頓下來。她早前返港一聚，說起老公擬在當地搵工，目標是做倉務物流，還侃侃而談在當地「做倉」不用擔擔抬抬，只需用剷車運物即可，彷彿是很理想的筍工一般；又大談若做機場司機，載客一程已收取150英鎊報酬，足以支付一星期生活開支。

實在弄不明白，一個在香港好歹算是中產的家庭，夫婦倆大學畢業，早已躋身管理層，出外食飯人均消費幾舊水亦面不改容，卻在移民後大大降低生活質素，盡量節衣縮食，還要人棄我取，從事一些當地人不願做的體力勞動活，這不是自我作賤是甚麼？不過，夏蟲不可以語冰，或許筆者才是那隻夏蟲。在朋友眼中，英國不管怎麼樣都比香港好。除了小朋友在當地接受教育無甚壓力外，最主要原因就是英國有民主選舉，不若中國共產黨一黨專政。

可笑是，西方所謂的民主選舉，僅是在數年一次的投票中，讓選民自我感覺良好而已，在其餘時間，執政者只為利益集團牟福祉，移英港人有甚麼話語權可言？英國最近連場暴亂，通脹高企，地方破產，根本就是一團糟。又以綠能為例，中港兩地大部分人都轉用更環保的電動車，英國還因充電樁不足而停留在汽油車年代，朋友卻反指電動車充電時間長不方便，渾然不知中國電動車已有充電10分鐘、續航500公里的技術。