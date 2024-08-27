大陸電子遊戲《黑神話：悟空》賣破上千萬份，也在台灣掀起正反兩面不同的效應，網紅「館長」親身體驗，大讚這款遊戲真的很厲害，也感嘆：「台灣現在好像除了台積電，就沒有東西可吹。」引發台派反彈、群起圍剿。

例如台灣基進黨秘書長吳欣岱就重批，台灣不吹台積電難道吹你家便當店嗎？臉書粉專「百柯全書」更嗆，台積電為全球第十大市值公司，晶片供不應求，與全世界的產業息息相關。請館長好好吹你的電風扇就好。質疑館長只是為了蹭流量者有之，警告《黑神話：悟空》出現協同作戰信號，很可能是大陸在進行認知作戰的觀點也出現。

還有人從源頭開始打擊，懷疑《西遊記》可能根本不是中國人寫的，也有人從設計層面抨擊，表示整個風格攙雜太多西洋與日本元素，不算中國作品。更有人「直覺」反應《黑神話：悟空》二創太糟，故事情節破碎、難登大雅之堂。而中國有14億人，才賣出一千多萬套，其中85%以上都是中國人自己買的，當然沒甚麼了不起啦。總言之，彷彿承認《黑神話：悟空》成功，就是通敵賣國，就是被大陸洗腦，喪失了作為一個台灣人的自覺。

事情真的有這麼嚴重嗎？在普通人來看，《黑神話：悟空》不過就是一個遊戲，但對台派來說，承認它的成功，等於承認大陸比台灣強，而這是絕對不能接受！在台派扭曲的腦袋中，一旦承認大陸有比台灣強的地方，就可能弱化台灣主體性的聲張，最後就導致台灣趨向統一，故須要在火燒起來之前全力撲滅，才能繼續保持台灣優先的純粹性。

遺憾的是，大陸早在很多領域凌駕台灣之上，蒙上雙眼並不會改變事實，台派若保持這種心態，只怕到最後迎來的，會是全面性的崩潰。