娛圈單打：孫悟空又掀熱潮　邊一個先係經典

國產電玩遊戲《黑神話：悟空》貴為中國首個3A大製作，不推出則已，一推出驚人。短短幾日已在各大平台售出過千萬份，都咪話唔巴閉！

好啦，人紅是非多，Game都係一樣。西方及部分台灣媒體顯得酸溜溜，質疑這款電玩遊戲抄襲，聽過最離譜的講法，就係作為此遊戲藍本的《西遊記》，並非中國產物，主角孫悟空係印度貨喎。仲有呀，有人話呢個Game大紅，要多謝日本鳥山明的《龍珠》，咁都得？

嗱，遊戲主角的造型，明顯唔係《龍珠》的悟空，而係一貫影視作品入面的孫悟空。講起《西遊記》，唔知大家又覺得邊一版最經典？本欄就覺得來來去去只有兩位仁兄的齊天大聖可以名留千古，第一個，當然係星爺周星馳；第二個，就係張衞健。

星爺主演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》同埋續作《西遊記大結局之仙履奇緣》，創造了至尊寶及孫悟空兩個經典角色，跟朱茵飾演的紫霞仙子有一段蕩氣迴腸的愛情故事，唔止香港人津津樂道，內地粉絲更係如癡如醉，同時奠定星爺喺內地影壇的神級地位！話時話，本欄就覺得《黑神話：悟空》入面的主角「天命人」，造型神似星爺版孫悟空多啲。所以啫，遊戲大獲成功，要多謝都係多謝星爺啦，幾時輪到鳥山明呀。

至於張衞健喺TVB主演的《西遊記》，同樣係一代觀眾的童年回憶，喺內地更加刮起現象級旋風。早年不少內地旅客來港，就係為咗見張衞健一面咋，佢創出嘅「唷，使乜驚呀」等口頭禪，人人琅琅上口。物換星移，物是人非，TVB亦難以再造經典咯。