8月26日，俄羅斯大炸烏克蘭境內設施，重點是軍工生產基地、機場、能源設備。表面上的目的是在秋冬氣溫下降時製造生活危機，同時削弱烏克蘭的電力供應，妨礙其軍事行動。不過，北約早就把北約境內變成烏軍戰機等的庇護站，周邊國家全力輸電往烏克蘭，陸海保持能源的輸送，以北約的補充來抵銷俄羅斯的破壞，減少由此對烏軍佔領和政治、社會、生活的打擊。俄羅斯還是強調不襲擊民用設施，與烏克蘭和北約相比，仍是自我束縛，被動防守為主。

北約在俄境的攻勢雖然受制，卻還未被消滅。有說是俄國故意誘敵深入以求清剿，實際未必是如此計謀。俄軍力有不逮，也反映軍隊結集需時。俄國的布防應該不只針對庫爾斯克突襲的北約軍，更要防範北約在庫爾斯克以外的突擊。因此，俄國組建邊境各州的集團軍，以作防衞，也可以在形勢需要時，伸延入相連烏境。

另有一說，是北約入侵的軍隊不止於一直認為的一萬多人，可能有二、三萬人，且近日繼續有軍隊加入。俄羅斯可能最初低估了北約入侵的兵力，也為穩守布防，反攻之力強度不足，致北約軍可佔據多時不退。若北約軍可以在庫爾斯克固守陣地，作用便不僅為緩衝區、爭取談判時的籌碼，更可成為攻俄的橋頭堡，在適當時候作大舉侵俄的先導。

俄軍要驅趕北約的部隊，北約要盡量堅持不退，從烏東抽調兵力支援，戰事便不如俄羅斯所說那樣進展迅速，又成另一苦戰之所，勝敗決定於在烏國境內的火力，庫爾斯克突擊已逐步轉變，烏東北部的大戰場支援力量多少，俄羅斯對烏境後勤補給的打擊怎樣，鄰近包括蘇梅區、哈爾科夫州和波塔瓦州，未必直接威脅基輔，卻是烏軍在烏東的後衞。若俄軍反攻，西出佔據蘇梅，烏東的烏軍已逐步退卻，俄軍進蘇梅便可前後夾攻，把烏軍打敗，俄烏邊境地區便盡成俄羅斯所控制，以此進行談判，烏克蘭勢被分裂，與二次大戰後的東西德模式相近，美國和北約可會容許這樣的逆轉？

庫爾斯克突擊帶來俄軍反攻的機會。在北約方，必然用全力求取戰場上扭轉敗局。在俄方，必然借機攻入烏境與烏東兵力合圍，對烏的大肆空襲是打擊北約的支援力量，包括炸基輔以威嚇烏克蘭政權。烏戰只會愈打愈劇烈，美國總統選舉可以將之阻止嗎？