自信與自大往往只是一線之差。美國副總統賀錦麗日前在群星拱照下，獲民主黨黨代表大會確認為總統候選人，接替被逼宮的現任總統拜登出戰。之後多項民調都顯示，賀錦麗的支持度節節上升，顯著超前在行刺事件後形勢大好的共和黨前總統特朗普，尤其在多個被視為勝選關鍵的搖擺州份。據報賀錦麗團隊籌得的競選捐款數額亦超乎理想，當中包括一些從未捐款予民主黨或從未作出過選舉捐款的團體和人士。

特朗普當前的劣勢，源於其過早和過分的自信。尤其是在行刺事件後，以為自己勝券在握，選擇了名不見經傳、立場與形象相近的「翻版特朗普」萬斯作為競選副手，未能發揮政策平衡和擴闊票源的作用。反觀民主黨揀選了曾擔任教師、教練和軍人、擁有豐富從政經驗、政策立場在黨內相對保守的白人男性沃爾茲為副手，可望與形象左傾、本身為女性及有色人種的賀錦麗互補不足。

特朗普及其競選團隊對民主黨陣前易帥亦顯得事前毫無準備，事後反應遲緩，未能作出有效的競選策略及政策調整。特氏在拜登退選後仍表現得極度自信，甚至自大，不斷揶揄賀錦麗的左翼背景、「染黑」經歷，以至其樣貌和笑聲，其黨友則試圖將曾與達賴喇嘛及黃之鋒會面的沃爾茲抹黑成中國間諜，但對於更多中間派選民關心的移民、經濟及稅務問題，以及受到不少財金專家質疑的賀錦麗經濟方案，特朗普陣營至今未有着力攻擊。

有民意調查專家指出，如果現在就進行投票，賀錦麗的勝出率為54%，比拜登臨退選前的27%翻了一番。然而，過去兩屆大選都顯示，大部分民調都低估了特朗普的實際支持度，而且現時距離投票還有兩個多月，甚麼都有可能發生。