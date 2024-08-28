烏克蘭本月初越境突襲俄羅斯庫爾斯克州後，總統澤連斯基喜不自勝，稱已完全控制邊境城鎮蘇賈，並正式設立軍事行政管理機構；烏方另在庫爾斯克州俘虜102名俄軍，創下單次捕虜人數紀錄。烏軍得美英精良武器之助，「忽然神勇」有迹可尋。但俄羅斯一早警告，如果西方武器用於攻擊其領土，「將用盡一切手段應付」，故烏克蘭勿高興得太早，想長期佔領庫爾斯克州，真係發夢都冇咁早。

俄羅斯總統普京說過，俄羅斯領土確實很大，但是沒有一寸是多餘的。澤連斯基如盲頭烏蠅，一味對俄國境內設施大搞破壞，這只會激怒普京而令雙方更難坐下來和談！果不其然，俄羅斯近日大規模轟炸涉及烏克蘭全國逾半地區，包括首都基輔，造成多人死亡，多處地區斷電，部分地區食水中斷。烏克蘭總理什梅加爾表示，全國逾一半地區，即15個州，周一早上遭俄軍無人機、巡航導彈或高超音速導彈「匕首」攻擊。

澤連斯基則指俄軍發射了逾100枚導彈及約100架無人機，係歷來其中一次最大嘅聯合攻擊。戲子總統已沒有了「忽然神勇」的大言炎炎，只好又使出伸手求援一招，再次請求西方盟友加緊軍援；烏克蘭外長庫列巴則呼籲西方盟友確認烏軍可使用西方供應的武器，合法遠距離抗擊所有俄羅斯境內的軍事目標，並同意烏克蘭藉空防系統擊落逼近其空域的導彈和無人機。烏軍無非又在虛張聲勢。

事實上，強人普京豈是省油的燈，一次大反擊又打到烏軍落花流水！來而不往非禮也，烏軍猛炸俄國境內3座橋及毀油槽，俄軍今趟也以高精準武器攻擊烏國境內重要能源基建。都話戲子總統切勿高興得太早，看來俄烏停火談判更加遙不可及！