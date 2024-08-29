正論：蟲咬致命疑雲　怪事怵目驚心

在外國，蛇蟲鼠蟻咬死人也許不足為怪，惟在號稱衞生條件達先進水平的香港，一隻小蟲竟然咬出人命，絕對聳人聽聞。一名46歲漁護署男職員昨日與同僚到大帽山採集植物標本期間，疑被昆蟲叮咬，未幾即陷入昏迷，送院後證實死亡。香港怪事連篇，思之令人惴惴不安！

儘管確切死因還有待剖屍查驗，而且有指死者患有過敏症，惟死者正值壯年，又是入職十多年、富有經驗的漁護署職員，按道理應比一般人對郊區環境更為熟悉，竟然在疑被昆蟲叮咬後短時間即昏迷死亡，究竟是甚麼昆蟲如此可怕，署方應該查個明白，並加強前線職員的保護裝備。

當然，過敏者可大可小，有的人吃一粒花生也會過敏致死；此外，早前台灣有登山領隊遭虎頭蜂螫咬數十處後斃命，反映一草一木一蟲都不能小覷，人們必須對大自然抱有敬畏之心，惟今次的不幸事件，身亡的漁護署職員有同僚同行，並未發現曾遭昆蟲大規模攻擊，益發令事件撲朔迷離。

雖云欺山莫欺水，惟本港的郊野山區並不安全，歷年來屢有行山人士迷路失救或在行山後失蹤。最經典莫如2005年警員丁利華在西貢的失蹤事件，至今仍是懸案，西貢甚至有「結界」傳聞，成為都市傳說之一。至於本港郊區存在不少野生動物，例如野豬、猴子，也時有蛇類出沒，昆蟲更是多見，市民若缺乏適當行山裝備和經驗，稍一不慎，便容易導致受傷甚至更嚴重後果。

再說，香港雖然是國際先進城市，但衞生情況每況愈下，新界鄉郊淪為泥頭非法傾倒之地，市區更加烏煙瘴氣，三無大廈形同人間地獄，公屋、私樓、商場、街市更是老鼠為患。本報經常揭發食環署人員「蛇王吞泡」，任由老鼠橫行、公眾地方垃圾堆積、後巷污水橫流，即使港府敲鑼打鼓大搞打擊衞生黑點運動，但往往一陣風便打回原形，衞生情況未見顯著改善。更不必說，床蝨早已入侵本港，公屋、劏房以至港鐵車廂皆驚現蝨蹤。

事實上，香港在疑難雜症方面一直是「世一」，包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發及個案最多之地。數月前，當局才公布一名曾接觸金山郊野公園野生猴子的港男感染人類B病毒，即猴疱疹病毒，情況危殆，為本港首次錄得的確診個案，而且近百年來全球累計也只有約50宗而已。有人說，怪事處處有，香港特別多，信焉！

不管怎麼說，本港郊野公園既有猴疱疹病毒，又有不知名毒蟲，加上行山失蹤層出不窮，漁護署實有必要對公眾加強教育宣傳，提高行山人士的危機意識；市民亦不能掉以輕心，切勿以為行山只是小事而沒有保持警惕，遇到野生動物或惡蜂毒蟲更要保持鎮定，不應餵飼或刺激牠們。不少人屢勸不聽，喜愛餵飼猴子野豬，遇到野狗又不懂避開，結果樂極生悲。說到底，今日的香港光怪陸離，怪事沒有最多，只有更多，惟有做好自我保護，小心方能駛得萬年船。