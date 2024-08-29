美國在東南亞要圍堵中國。在菲律賓之後，越南打不進，反而越南與中國構建命運共同體。老撾、柬埔寨沒法拉攏，它們與中國關係密切。泰國本來有機可乘，但軍事政變把美國勢力堵截；他信女兒掌政，民選政府恢復，美國要建立新的控制需時，而軍人在旁監視，動彈不得。馬來西亞的伊斯蘭教因素，不易為美國拉攏；政局混亂，美國或可策動動亂，但影響與作用不大。新加坡即使新總理上台，始終不脫李家影響，表面上還要與中國友好；它只是美國在東南亞布下的棋子，必要時才用。

印尼是關鍵，但伊斯蘭教因素亦是障礙。印尼有大國野心，與印度相近，卻沒有英國遺教，沒有印度的大國沙文主義。印尼是澳洲的潛在威脅，美國可與之聯合軍事演習，聯盟的機會不大。在經濟方面，中國更有爭取的條件。而整個東盟，愈來愈成為中國跨境生產鏈、供應鏈的組成，通過貿易、投資和基建合作，與中國的經濟整合與政治合作趨向更大，美國似乎除菲律賓外，不易打進分化它們與中國的關係。

餘下的緬甸，自獨立以來，歷經軍事政變，歐美一直排斥、封鎖。軍人訓政定出來的民主步伐計劃，促成昂山淑姬政府出現。美日合力，本來是日本出錢，包括免掉舊債，美國則用NGO（不論哪種身份，盡是美國政府最終資助）推動緬甸的民主化和現代化（環保）。昂山淑姬政府逐步美國化，卻因軍事政變，再次中斷美國的陰謀。美國先是重用制裁，但效果不大，2023年的新戰略，一如當年支援敍利亞、烏克蘭，結果是華人為主的果敢地方武裝復活，且戰鬥力大增，把緬甸正規軍擊潰。今年8月竟然佔領人口約80萬的緬北重鎮臘戍，威脅第二大城市曼德勒，控制中俄邊境和運輸路線，並號召其他山區地方武裝叛變，形成內戰之局，甚至宣稱要建立華人自治區，割地統治。中國政府表明沒有資助果敢軍。相反，美國資助，以及可能的軍事顧問的支持，並且美國公開支持反政府勢力，顯然是美國策動的內戰，超越顏色革命，變成敍利亞式的內戰模式。緬軍無力抵抗，正尋求俄羅斯僱傭軍的協助，內戰似難免。

若讓緬甸內戰或軍政府倒台，入美國之手，形勢便會是菲律賓與緬甸東西呼應，並循緬泰邊區侵泰國，中國不能坐視，但應否出兵呢？