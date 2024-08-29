美國要利用菲律賓在南海和中國博弈，甚至介入台海軍事衝突，就要製造、煽動菲律賓對華軍事挑釁結下仇恨。中菲在南海有島礁主權爭議，但長期相安無事，雙方都是擱置爭議的態度，對這些島礁資源的開發也沒有迫切性，沒人想到會因此發生對抗性的衝突。

然而，20多年前，菲律賓當局借颱風避難，把一艘軍艦開進仁愛礁「坐灘」至今，中國一直採取諒解容忍的態度。這個問題當年「不算大」，菲律賓和中國也還友好，雖有佔便宜之心，但不敢亂來，不敢明目張膽借「坐灘」永久霸佔仁愛礁，侵害中國主權和領土。北京也知道，菲律賓即使有此妄念，也絕無實現之可能，在中國敲打警告下，菲律賓不敢放肆。

可是，有了美國的介入和支持，事情便不一樣了。一是馬尼拉向國際法庭「打官司」，要求仲裁仁愛礁屬於菲律賓。二是根據這項非法、無效的「仲裁」，菲律賓企圖加固和擴展坐灘艦設施，強行奪我島礁，把事情逼到絕路，「冇得傾」了。三是一猛子扎進山姆大叔懷抱，參與美國對中國的軍事圍堵和遏止，布局軍力支援美台在台海武力抗中，參與美國組織的針對中國的環太平洋軍演。四是不斷派艦船衝擊中國的紅線，硬闖仁愛礁，再坐灘仙賓礁「運送補給」，事後還顛倒黑白，反咬中國是東南亞和平的「最大破壞者」，要求美國為菲律賓護航，進一步「勾結外域國家」，挑釁中國。

在這一陣子愈演愈烈的挑釁中，美菲多次搬出《美菲共同防禦條約》威脅中國。菲律賓國防部長日前說，《美菲共同防禦條約》必須得到更廣泛解讀，建立足夠的軍事威懾力，「應對狡猾的對手」。美軍印太司令部司令就說，「在美菲共同防禦條約框架內，護送一艘船駛向另一艘船是完全合理的。」這位美軍司令十分囂張，完全無視如果美軍護送菲艦進入我南海主權範圍，那就是美軍侵犯了中國領土領海，解放軍有權將其擊潰消滅！