當代民主社會十分怪異，上層精英跟下層選民，他們的判斷力和價值觀愈趨脫節，或許就正如筆者常說的，如今是一個群眾集體糊塗的年代，好些秀異分子別無選擇，只能與下層愚民分道揚鑣。據說，美國共和黨超過200名昔日幕僚「揭竿起義」，拒絕擁護黨內提名的總統候選人特朗普，寧可支持民主黨推舉的賀錦麗。

200多名共和黨昔日幕僚旗幟鮮明，反對自己黨內推舉的總統候選人，這種情況在歷史上甚為少見，或許正因為在歷史上，群眾集體糊塗的現象也很少會像今天般嚴重。上下層社會出現嚴重分歧，近年在西方並不罕見，本欄便曾多次提及，2016年英國舉行全民公投，投票前有機構訪問英倫的精英分子，其中有九成人反對脫離歐盟，但公投結果則顯示，支持脫歐者佔多數。如今事隔多年，證明當日英國精英分子的選擇更正確，近年大不列顛的經濟疲不能興，不少支持脫歐的民眾後悔不已，甚至希望重辦公投，讓英國可以再次入歐。

特朗普並非沒當過美國總統，但他在任或卸任後犯下的錯誤罄竹難書，換作是群眾集體精明、集體清醒的年代，其中任何一項錯處都足以讓選民對他徹底放棄。譬如在他治下，美國新冠疫情的死亡人數冠絕全球，這位「瘋子總統」還曾建議可直接注射消毒劑，以殺滅病毒，因而弄出大笑話。特朗普任總統期間，不斷跟自己班子的成員鬧翻，離任前，就連副總統彭斯也跟他決裂，更不消說離任之後，他一身要背上30多個官司了。以往的美國選民絕不會看上這樣一個人，讓他有機會重掌政權。可惜這個世代昏昧者眾，部分精英分子便只能挺身而出，與愚民割裂。