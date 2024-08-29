Meta執行長朱克伯格，在一封8月26日給美國眾議院司法委員會的信件中爆料，新冠疫情期間拜登政府高層曾向Meta施壓，要求審查與COVID-19相關的內容。司法委員會在其臉書官方頁面上公開了這封信的內容，信中表明，2021年，包括白宮在內的拜登政府高層有好幾個月一再向Meta團隊施壓，要求審查關於COVID-19的內容，就連搞笑與諷刺也在管控之列。而當Meta拒絕進行審查時，拜登政府高層便表達「極大的不滿」。朱克伯格在信中坦言，對沒有公開政府的施壓和作出某些決定感到後悔。

白宮在第一時間並未回應，相對的共和黨人卻發文宣稱這是言論自由的重大勝利：「朱克伯格剛剛承認3件事：一、拜登與賀錦麗政府施壓臉書審查美國人。二、臉書審查美國人。三、臉書扼殺亨特（拜登兒子）筆電的新聞。」

其實，早在2020年大選的時候，Meta便顯示出明確的政黨傾向，對特朗普的言論進行種種限制，而放任民主黨對特朗普進行攻擊。這導致特朗普在今年7月11日放話：當選後要將朱克伯格等「選舉操控者」關進監獄。而更妙的就是，兩天之後Meta便宣布解除對特朗普的禁令！現在朱克伯格指控拜登施壓，還說這次選舉他將不會再對選舉基礎設施進行捐贈，這一切不過表明，上次Meta押寶拜登，這次改押特朗普罷了。

朱克伯格強調Meta不應因為任何來自政府的壓力，而在社群守則上作出妥協；但事實是在烏俄與以巴戰爭的立場上，Meta顯然仍舊協助管控那些西方不喜歡的言論。所以，美國式的言論自由，不過是看怎麼詮釋對自己生存最有利，你要是以為會有絕對客觀的標準，那就未免太天真了！