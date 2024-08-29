印度總理莫迪日前訪問烏克蘭，希望促成烏俄停戰，最終無功而歸，並不讓人意外。早前烏軍襲擊俄羅斯的庫爾斯克，令局面更加複雜，兩國短時間內都無意停止戰爭。

不過，這次莫迪訪問烏克蘭，對印度來說仍然有很大的意義。印度和烏克蘭地理位置遙遠，兩國的經貿往來一向不多，烏國獨立30多年以來，從未有印度總理到訪。莫迪此行是印烏兩國建交逾30年來，首次有印度一把手訪烏，他在短短7個小時之內和澤連斯基既擁抱又勾肩搭背，大大增進雙方感情，無形中提升了印度在基輔的影響力。

事實上，印烏在經濟領域具有一定的互補性，烏克蘭的糧食、化肥、葵花籽油等都是印度所需的。莫迪會見澤連斯基後，雙方不僅在醫療、農業、人道主義和文化領域達成4份合作協議，也簽署一份建立兩國戰略夥伴關係的聯合聲明。一旦俄烏戰爭結束，印度就可以搶先到烏克蘭開拓商機。

值得注意的是，印度一直夢想成為國際性大國，但在東西方兩大陣營面前顯得無足輕重。俄烏衝突持續了兩年多，各國不斷斡旋、勸和促談。莫迪與普京及拜登都關係不錯，同時是俄羅斯和美國的夥伴，莫迪此次出訪更使他成為少數訪問烏克蘭的全球領導人之一，進一步凸顯印度在國際政治衝突中可以扮演建設性角色，有助日後發揮影響力。莫迪的烏國之行可以說是有賺無蝕。

從北京的角度來看，雖說中印屬於地緣競爭的對象，但是俄烏戰爭既影響印度，也影響中國，兩國在俄烏衝突議題有共同的利益，如果莫迪能夠透過外交途徑紓緩俄烏緊張局勢，對中國來說並不是壞事。當然，北京也要加強自己在俄烏戰爭中的斡旋角色，維護國際秩序與和平。