本報關心時事關心市民，一啲冇虛假。呢，下周一開學日，本報提醒莘莘學子重返校園，要特別留意「催魂3疫夾擊」，事關流感季節話就話剛結束，但其實依然有唔少人中招！何況新冠病毒依舊傳播肆虐，如今再有呼吸道合胞病毒（RSV）接踵而至，學生需慎防「三疫夾擊」！由於目前並無兒童合胞病毒疫苗，有醫療界人士擔心9月2日開學後，學生有機會在校園接觸到不同的病毒，加快傳播速度。

呼吸系統專家提醒家長為子女做好預防措施，在校園應勤洗手，氣管較弱及敏感的學生應戴上口罩。一歲以下嘅嬰兒要小心預防呼吸道合胞病毒，不慎感染可能出現嚴重情況。事實上，學校亦應盡量避免令學生聚集，例如多用中央廣播，盡量減少集會嘅活動，勸喻學生不要「攬頭攬頸」，宜保持距離。

至於新學年，教育局日前上載初中公民、經濟與社會科教材，其中一份中三級的工作紙要求學生承諾與戀人訂立「戀愛和親密界限」，並要學生列出「如何控制自己的性幻想或性衝動」，同時承諾會「培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」等，最後要求學生及「見證人」簽署。仲有成為熱話嘅，就係提醒面對異性有生理反應時，學生可以「到運動場打羽毛球」。呢單嘢連美國《紐約時報》及《韓國經濟日報》都有報道，當然係極盡揶揄之能事，話「想同你打羽毛球」從此變得不一樣，係「比較委婉嘅性暗示」喎，老朽自此或要叫老友記打排球！

事實上，要中三生簽署「唔搞嘢」確多此一舉，道理一字咁淺，成人世界要「發乎情，止乎禮」都不易，一紙婚書咁神聖，一樣大把人排隊離婚，是以應廢除呢個「唔搞嘢」簽署，以免弄巧反拙！