烏克蘭總統澤連斯基向拜登遞交俄烏戰爭的勝利方案，說這全賴美國之力。一是表明烏克蘭是美國屬國，決定要美國批准。二是方案是靠美國軍力，美國不參與，便無勝利機會。澤連斯基的方案應該不是烏克蘭單方面提出，烏國的軍事已經是由北約領導和指揮。這個勝利方案肯定經北約同意，甚或參與以至主導撰寫，提交拜登只是決策的最後程序。拜登未必看過方案，而是美國、北約與烏克蘭軍事部門合力撰寫的提議。

以現時的戰況來看，烏東方面，烏軍正在被迫後撤，要反攻不易，更何況要轉敗為勝呢？俄國境內庫爾斯克州，烏軍（實質是北約軍）佔領了土地，正在頑抗，不願後撤，俄軍還未能將之驅趕。相近的俄烏邊界地區，北約還有力量可作突擊。如果烏克蘭要取勝，北約出兵有機會的是在此處進一步進侵，但進攻的兵力何在？

空戰方面，在北約增加軍援後，F16是一個機會。但空戰未決，憑F16是否可奪制空權還有疑問。北約從烏克蘭出發的空襲，俄軍是沒法完全抵擋，若北約加強空襲俄國的核電站，以及莫斯科、聖彼得堡等主要城市，相信難逃惡運，實際的破壞與士氣的打擊會是十分巨大。要說戰爭勝利，北約相信只有這方面最有可能。不過，俄羅斯的反制亦會巨大，攻擊對象會擴及烏克蘭以外，但不會攻擊美國本土，也未必會動用核武。

北約連番空襲，應可帶來俄羅斯戰敗的迹象，即使俄攻擊北約的空軍基地，亦制止不了北約的繼續空襲，俄羅斯在歐洲的政治、經濟、軍事重心會全毀。在這之後，北約部隊大舉入侵，失去制空權，俄國即使發起新的衞國戰爭，但形勢惡劣，頗難阻止北約入侵。當前的助力只是俄羅斯嚴寒的冬天，抑止北約軍的迅速入侵。待至開春，北約還可繼續空襲，俄羅斯也未必可以在冬天幾個月裏重整軍力對抗。

北約全力空襲是俄羅斯無法阻擋的，俄可反制，傷不及美國本土，只能與歐洲兩敗俱傷，但俄國的實力仍會被全然消滅，或許這正是勝利方案的核心，把俄烏戰爭擴大至北約與俄國全面大戰，如此方有勝算。俄國對此是無可奈何，先發制人的作用不大，唯一方法是把歐洲大戰提升至世界大戰，或與中國合作震懾美國，不准其使用核武，乃至中俄聯手，在東亞威脅美國本土。要迫使美國不能戰勝，只能把戰火燒到美國本土。