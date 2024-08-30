一貫很會吹牛的烏克蘭總統澤連斯基，日前又吹出了一項「勝利計劃」，要在下月前往美國紐約出席聯合國大會時大吹大擂一番。他稱，這個「勝利計劃」分四個階段：一是烏軍越境反攻俄羅斯庫爾斯克州，這部分已經完成；二是烏克蘭在全球安全體系結構的戰略位置；三是迫使俄羅斯以外交方式結束戰爭的強力一攬子計劃；四是經濟方面。上述四階段的具體內容尚未見，澤連斯基恐怕要在聯大講壇上才會揭盅，目前是在先聲奪人。不過，用不着等到聯大召開，用不着聆聽他的四大階段內容，人們大都可以斷定，澤連斯基的這個「勝利計劃」絕無可能勝利，而是胎死腹中的失敗計劃。

澤連斯基這份計劃的第一階段，是烏軍越境反攻庫爾斯克。據稱，烏軍攻佔了逾千平方公里土地，然而戰事並未結束，俄軍開始調遣重兵包圍烏軍，大規模地兇猛攻擊基輔及烏國多個重要城市的軍民設施，摧毀烏克蘭已經奄奄一息的戰爭力量。烏克蘭發起這場庫爾斯克戰役，不是甚麼「勝利計劃」的首階段，而是遭到更重大失敗、舉國跌入深淵的開始，斷絕了和俄羅斯的談判之路。

澤氏稱「勝利計劃」的第二階段，是烏國在全球安全體系結構的戰略位置。這話是啥意思？大概就是澤氏朝思暮想的，烏國能加入北約、加入歐盟，這樣，烏克蘭就「戰略安全」了。但他忘記了，正是因為加入北約、歐盟的妄念，成了美國挑戰俄羅斯的棋子，引發戰禍上身，如今敗得一塌糊塗！

澤氏聲稱要迫使俄羅斯以外交方式結束戰爭，他有強力的一攬子計劃，可笑不？有誰會搭理他呢？澤連斯基早已手無縛雞之力了，吹甚麼「強力」、牛甚麼「一攬子」呢？至於「經濟方面」嘛，無非就是想以「停戰重建」利誘國際社會實現他的「勝利計劃」。

但不管怎樣，對這份計劃能否完成，澤氏首先寄望於美國總統拜登，其次寄望於賀錦麗或特朗普，他以為能通吃喲。