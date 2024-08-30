美國白宮國家安全顧問沙利文訪華3日，最後一刻獲國家主席習近平接見。習近平表明中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定來源。而此前沙利文與中央軍委副主席張又俠會晤，中方亦強調美方應校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策；又要求美方停止美台軍事勾連。

其實，中國的態度貫徹始終，就是要求美國停止打壓挑釁，尊重一個中國，不要借台灣搞分裂。但美國的態度亦是一以貫之，既不想跟中國兵戎相見，又不肯停止遏制。台灣作為制華棋子，自是不可能就此放棄。

明乎此，沙利文此行，對改善兩國關係實際作用不大，但又不至於惡化下去，一字記之曰穩。中美雙方各說各話，中國一再亮明紅線，而美國亦不想逾越紅線。白宮冀雙方同意近期舉行戰區指揮官通話，正是要確保雙方不會擦槍走火。

大家應當記得，去年底習拜會舉行前，中方因應美方不斷挑事，大搞所謂的「航行自由」，又縱容美國眾議院前議長佩洛西竄訪台灣，以及跟蔡英文政府大玩「倚美謀獨」，終於徹底激怒中方。兩國高層級軍事溝通中斷長達18個月。直到習拜在三藩市會面後，雙方關係才稍為回穩。

如今正值美國大選前夕，拜登一來想趕在下台前跟習近平會晤，為自己乏善可陳的政績增添一點談資；二來想為兩國在賀錦麗當選後鋪平溝通道路；更重要的一點是不欲在大選前增添軍事失控的機會。這種「既要又怕」的把戲在拜登上台以來，外界已見慣見熟。可以預料，在未來數月，美國仍會操縱一眾嘍囉國如菲律賓、日本滋擾中國，但不會明目張膽支持賴清德搞台獨，台海將有短暫的平靜。