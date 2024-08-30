光是一個星期，大陸便至少在與菲律賓的爭議海域派出了超過160艘船艦，這讓馬尼拉直接指控，中國是國際和平的最大破壞者！美軍印太司令部司令帕帕羅更揚言要派軍艦護航菲律賓補給，南海情勢將急轉直下了嗎？

菲律賓國防部長特奧多羅將北京政府形容為充滿活力又狡猾的對手，呼籲國際採取更強硬的立場，而素來以強硬言論著稱的帕帕羅則表示：「派出美國艦艇護送運補船到另一艘船上，在我們的緊密合作下，簽訂的防禦條約中，是一個完全合理的選擇。」那麼接下來，我們即將看到美軍加入南海衝突，中美軍艦可能直接對撞了嗎？

帕帕羅不斷對大陸發出挑釁言論，也多次揚言要介入南海紛爭，換來的卻是菲方的「主動克制」。菲律賓多次表示感謝美國願意拔刀相助，但也強調在南海問題上，菲國傾向選擇自己解決問題，婉轉地拒絕了美軍捲入衝突的嘗試。這難道表示菲國信心十足，認為自己可以單獨對抗大陸？其實，這不過就是美菲在唱雙簧，希望藉由美軍可能正面對上解放軍的威脅，讓大陸主動降低在南海對抗的強度。但這一齣戲演得太過拙劣，而且完全忽視大陸對自身實力的自信，以及護衞疆土的決心。

事實是美國現在深陷俄烏與中東的麻煩，完全沒有餘力在南海與大陸進行大規模的對峙，印太司令部名頭響亮，但眼前連個拿得出手的兵力都沒有，美國現有的軍事打擊力量都距離南海數千公里，解放軍卻在南海有眾多基地，美軍的虛張聲勢，怎麼可能嚇倒大陸呢？從去年到今年，菲律賓每次和大陸衝撞之際，都可以看到美國艦隊刻意後撤；想單純靠碰瓷與國際輿論壓倒大陸，美菲這個算盤只能說完全搞錯了方向。