正論：首戰即敗戰　律政司無能

首戰即敗戰。律政司首次引用在2002年通過的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》控告14人，當中7名男女包括屠龍小隊成員的審訊結果出爐，陪審團大比數裁定其中6人全部罪名不成立，僅有一名被告的一項交替控罪成立。律政司大敗，執法部門失威，法庭就此放生最暴力的黑暴分子，整個社會瞠目結舌。

所謂「屠龍小隊」，可說是最暴力、最血腥的一群，他們以殺警為目標，製作、放置以至引爆炸彈，正是他們的手段之一。今宗案件合共有14人被起訴，當中9人被控《反恐條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，有3人在審訊初期已承認控罪，分別是「屠龍小隊」隊長黃振強、串謀者吳智鴻及彭軍壕。另外3名被告亦分別承認串謀謀殺、協助及教唆製造爆炸品，以及串謀無牌管有槍械等罪。還有受審的一人，承認部分控罪。

條例列明作出或恐嚇作出行動，當中涉及針對人的嚴重暴力、財產嚴重損害、危害作出行動者以外的人生命、意圖強迫特區政府或國際組織而進行，即屬「恐怖主義行為」，一經定罪最高可判處終身監禁。執法部門指出，這宗案件性質嚴重，有真槍、有長槍、有炸藥，炸藥分量可造成極大傷害，最終陪審團竟然作出如此裁決，除了反映律政司和執法部門搜證存在漏洞，檢控不夠堅實，更關鍵原因，恐怕跟法官引導陪審團有關。

案發在2019年12月8日，控方稱屠龍小隊及以吳智鴻為首的隊伍，合謀在民陣遊行期間，在軒尼詩道沿途放置一大一小兩枚炸彈，計劃先破壞中資店舖，引警察到場，然後引爆小炸彈，迫使警察靠近大炸彈地點。槍手在高位用AR15長槍亂射警察，再引爆大炸彈，堪稱喪心病狂。儘管本案已有7人認罪並轉任污點證人，包括屠龍小隊的隊長及骨幹，惟法官引導陪審團時卻指出，這些證供未必可以盡信。這會否影響審陪團裁決，大家心中有數。不認罪反而獲放生，7名認罪被告是否做了「傻仔」，自有公論。

必須指出，此案審訊長逾80日，陪審團退庭商議多時，直到昨日始達成大比數有效裁決，反映過程中有不少分歧。最終得出如此結果，不僅律政司再顯無能，執法部門面目無光，更變相鼓勵恐怖主義行為。香港在《港區國安法》落實後，社會好不容易回復平靜，但反中亂港集團一直死心不息，希望伺機再起，這宗案件對他們來說有甚麼意義，有目共睹。

至於審訊期間曾經披露屠龍小隊背後有金主、有家長支持，當中包括議員，隨着被告罪名不成立，幕後黑手亦隨時逍遙法外。

事實上，陪審團制度近年備受爭議，原意是加入法律專業人士以外的公眾觀點，冀裁決更符合社會期望，但舉凡是人就必定有主觀意願，亦肯定有政治立場，若陪審團之中大多數是「黃絲」，得出跟國家安全相左的審訊結果，完全不足為奇。再說，司法向來充斥英美代理人，對國安等相關法例口服心不服，尤其法官拒絕扔掉頭頂假髮，還美其名曰能彰顯司法莊嚴，簡直就是欲戀之殖，何患無詞。試問黃皮膚黑頭髮的法官，竟然樂於戴假髮充當假洋人，司法和國家尊嚴從何談起？

更不必說，現屆政府上台以來，律政司甩轆變本加厲，早已吃下連場敗仗。最經典莫如禁止黎智英聘用英國大狀替其國安案件辯護，竟然三度敗北，最後要政府提請全國人大釋法才能一錘定音。醜事並未到此為止，律政司連禁制黑暴港獨歌《願榮光歸香港》也遭高院拒絕批出禁制令，直到今年5月上訴始告得直，但《願》曲在網絡依然輕易搜尋得到，所謂的創作團隊甚至囂張揚言會努力恢復歌曲上架。

不少黃人以至司法中人，言必稱大英帝國法律公平公正，香港法治已死，但英國近期連場騷亂，當地警方和法庭速捕速判，當中有人被判6年刑期，年紀最小的被告僅12歲，法庭明言重判。相較黑暴距今已5年，不少相關案件仍未審結，國安重犯仍未獲刑，蝦毛獲輕縱比比皆是，香港才是犯罪者的天堂。若今宗炸彈案在英國審判，肯定不可能從輕發落，遑論放生。

說到底，香港司法打着司法獨立旗號，行司法獨大之實，律政司無力駕馭，頻頻被打臉，中央鞭長莫及。既然連屠龍小隊此等「笨人出手」的小角色也罪名不成立，其他國安重犯、大老虎、大漢奸最終會否被放生，大家只能拭目以待。