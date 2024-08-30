世界視線：歐盟拱火俄烏戰　內部分裂擴充難

過去歐盟一直是非常具吸引力的經濟體，即使英國2020年退出，仍有27個成員國，如今有北馬其頓及阿爾巴尼亞兩個候選國在商討加入中，也有在談判中的塞爾維亞，而烏克蘭及摩爾多瓦在俄烏戰爭爆發後亦申請加入，2023年12月啟動入盟談判，土耳其、波斯尼亞、格魯吉亞、科索沃亦是候選國。

不過，俄烏戰爭的確拖延了歐盟的擴充，首先是烏克蘭雖然當上北約及歐盟的戰爭代理人，加大了同情分，但以德國為首，加上意大利及西班牙，都擔心俄烏戰情、烏克蘭的經濟落後及極度貪污，烏國加入歐盟會成為極大負擔。至於前南斯拉夫一大堆國家，過去是俄羅斯盟友，恐怕加入歐盟後仍會與俄國眉來眼去，不會執行對俄制裁。

此外，土耳其申請加入幾十年仍未有結果，不單止是因為其貪污、落後，更被指因為它是回教國家而受到歐盟排斥。當然，俄烏戰爭爆發後，土耳其作為北約成員國卻不站隊北約，亦使其受到進一步的排斥。

可是，隨着俄烏戰爭爆發，更多東歐歐盟成員國的年輕人，特別是高學歷人士，加快遷入西歐勞動市場，截至2023年，有超過1,000萬名二、三十歲的年輕人遷往西歐，加速東歐歐盟成員國的人才流失及人口老化，例如克羅地亞，有15%的年輕人在國外工作。年輕人流失嚴重亦導致人口減少及老化，以及經濟生產落後，例如波羅的海3小國的婦女生育率竟低至1.3，遠低於正常要維持人口平衡的2.1。

即使在西歐工作的東歐年輕人寄錢回國，以及東歐成員國可獲得不少經濟補貼，但東歐、西歐的經濟差距只會加劇。另一個嚴重問題是專業人員流失，在東歐受專業教育的年輕人，畢業後到西歐就業可享高薪，結果東歐社會出現醫生荒及工程師荒。

窮國加入歐盟最大的寄望，是透過大量補貼，可以維持相對落後的農業及低檔產業的存活，使原來最貧窮的農民及工人可享有基本的生活質素和社會福利。然而，面對歐盟大國繼續拱火俄烏戰爭，歐盟經濟步向停滯，將導致未來要縮減補貼，貧富成員國之間爭議加劇，也會對擴充成員國表現退縮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻