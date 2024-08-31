娛圈單打：上弦忽然坐冷板　下弦放負發老脾

喂，唔通真係風水輪流轉？一直係廣告商寵兒的MIRROR，廣告梗有一個喺左近，但今年形勢有變，廣告量忽然大減，第二季度頭20位最受廣告商歡迎藝人，靚媽倪晨曦榮登榜首，第2、3位分別係Tyson Yoshi及張敬軒。MIRROR一眾上弦跌到影都冇，第14位的Anson Lo（教主）已經係隊中No.1，姜濤跌至20，有冇搞錯呀？

冇搞錯！唔止廣告商忽然對姜濤卻步，姜濤近月簡直禍不單行！難得推出新歌，偏偏戴帽形象遭黑粉恥笑跟蔡楓華撞Look，接着又到姜糖發難，炮轟公司大細超，資源去晒Anson Lo身上，搞到偶像新歌零宣傳，MV點擊率低迷。連人氣王都要坐冷板，世界變咯。

公司錫晒教主，教主自然風騷。佢矢口否認公司厚此薄彼，仲話自己都冇劇拍，好得閒喎！嗱，呢番說話聽在姜糖耳裏，會唔會變成風涼話，你諗你嘞。

上弦有上弦爭風吃醋，下弦有下弦怨氣外露！被指為下下弦的王智德（Alton），近期難得有劇開，理應加倍努力博表現，點知佢忽然放負，發文向「私追」鏡粉開火，怒斥佢哋冇禮貌好自私，影響佢做嘢喎。

即係咁，粉絲過分瘋狂，日以繼夜追住偶像，連丁屎私隱都冇埋，又的確幾令人崩潰。不過話說回頭，所謂食得鹹魚抵得渴，做明星有所犧牲在所難免，何況作為隊中下下弦，長期冇工開冇人理，難得有私追粉絲跟拍，係咪值得慶幸呢？冇人理紅唔起又怨，有工開有粉絲又怨，都好難服侍啫。所謂性格決定命運，成日放負都唔係辦法，放鬆啲啦香港人！