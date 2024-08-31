產評：美經濟搖擺不定　增持現金防震盪

美國聯儲局重視的通脹數據昨日出爐，表現符合市場預期，也意味9月大幅減息以振經濟的壓力緩減，美元短期有望趨穩。從美國上季國內生產總值（GDP）修正值及上周的首次申領失業救濟金人數數據可見，美國經濟展現韌性，正朝向軟着陸方向發展，美元或已走進漸進式貶值的階段。不過，年底前尚得面對兩大風險，其一是超高估值的美股無法藉人工智能（AI）概念延續升勢，其二是大選過程和結果，一旦政治和金融市場出現極端動盪，則美國經濟仍不能排除要急煞車的可能，故年底前身處這風高浪急的非常時期，投資配置當以穩行先，並將保持資金流動性放在首位！

利率影響貨幣匯價，繼而影響營商成本及經濟景氣，而各主要經濟體的利息差距，更足以影響環球資金流變化，故利率因素備受市場重視。環顧全球，歐洲及新西蘭等多家央行已率先減息以提振經濟。從歐洲最新公布的通脹數據可見，物價升勢一如預期持續放緩，相信歐洲央行尚有進一步減息空間。

日本較為特別，皆因一直奉行超寬鬆貨幣政策，直至今年持續實現通脹目標，面對日圓急速貶值，耗費外匯儲備入市干預亦無功而還下，日本央行在7月終於加息，為貨幣正常化揭開序幕，並觸發日圓套息交易拆倉潮，惟當平倉潮完成後，日股好快反彈，日圓亦回穩。全球避險貨幣之一的日圓重納幣策正常化軌道，市場就將焦點放在美息走向，皆因這非但影響息差走勢，更足以將過去兩、三年美元一匯偏強的局面反轉，令全球資金流向逆轉。

此前，聯儲局主席鮑威爾表示減息時機已到，觸發美元轉弱，美匯指數本月創今年以來最大單月跌幅，除日圓外，一眾非美元貨幣迎來反彈。美國最新通脹數據符預期，整體上予人觀感是美國通脹持續受控，9月減息機會存在，惟暫可排除一次過減息半厘。不過，仍得提防聯儲局可能出於大選臨近的政治考量而延遲減息決定，任何扭曲市場的運作，也難免會增加經濟和金融市場風險。

事實上，美國經濟硬着陸的可能性雖下降，但未來數月不無變數。最近不論是美國食品製造商、零售商及電子商貿平台都不約而同地表示，注意到消費降級的趨勢，消費者轉向更便宜的食品、追求促銷優惠，顯示居民對持續可藉財富效應支持增加消費的信心減弱。再看美股去年以來靠人工智能浪潮延續升勢，今年指數雖破頂，但升勢緩減，除了是比較基數使然外，客觀上美股估值高企，須更多數據支持估值合理化，也是原因。

有「股神」之稱的巴菲特，旗下投資旗艦今年以來大手減持個別美國科技及金融股套現，可能釋出兩大警號，一則是科企股高估值可能已屆「強弩之末」，二則來自美國政府財政惡化、大選活動、中美地緣政治和全球去美元化等，都隨時會帶來不可臆測的重大風險，大孖沙逢高減持、多揸現金的取態，說明投資者也得未雨綢繆，別等到市場「落閘放狗」，始懂得要找逃生門！