美國白宮國家安全顧問沙利文訪華，獲中國國家主席習近平接見。中國要求美國合作，共同推動世界和平與發展。沙利文代表美國重申：美國不尋求打冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求強化同盟體系反華，不支持台灣獨立，無意與中國發生衝突，希望與中國保持戰略性溝通、和平共存。

美國的重申立場，看似確認對華的原有政策不變。但是，細觀美國近年的行動，卻正正與這些立場相反，與華為敵，且是全方位的制裁、排斥與圍堵，尤以台獨問題為甚。究竟美國公開的言與行，哪個才是真正的對華政策、對華立場？中國與國際社會應該怎樣相信美國呢？

2014年《明斯克協議》已經認明是美國與北約欺騙俄羅斯。表面說尋求和平，底下卻是美國與北約在烏克蘭準備戰爭。協議只是爭取時間，從開始便沒有和談的意願和動機，這是近年國際上的最大騙局。1939年，蘇聯與納粹德國簽署互不侵犯的條約，其中包括秘密協議，德國讓蘇聯確立其在東歐的勢力範圍。不旋踵，1941年德國撕毀條約，進侵蘇聯。顯然原來的條約是納粹德國欺騙，讓其可全力佔領西歐，然後反過來進攻蘇聯。蘇聯簽條約，目的也是爭取時間，準備對付德國的進侵，並不糊塗，只是缺乏情報，對德國進侵還是意料不及，故初期戰況不好。

俄羅斯或蘇聯，從來是美國西歐代表的西方眼中之釘，不去不快，用的手段也是無所不用其極，欺騙更是慣常。蘇聯沒有被騙，但防守亦失策。俄羅斯在2014年便是完全被騙，代價是烏東戰爭，以至今天北約醞釀的對俄直接進攻。

從歷史上看，美國立國以來簽了不少協議，往往以戰爭為終，也包括對原住民部落，包括夏威夷王國的欺騙。而二次大戰後，美國在全球廣設軍事基地，也從根本顯示出它無意國際和平，只是追求全球霸權。

美國對中國的立場近似互不侵犯，但卻一方面攻華之勢不絕，言行不符。另方面是美國用外交欺騙來穩住中國，好讓它全力摧毀俄羅斯。一如1941年德國，在打敗西歐後進攻蘇聯。美國用烏戰解決俄羅斯的威脅後必然轉過頭來攻擊中國。這應該是明顯不過的部署，中國不能不防。防也不能止於外交貿易的抗議。中俄是唇齒相依，俄亡中國不易獨活。不能等待美國發起歐洲大戰，再也回轉不了才緊張。