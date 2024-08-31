香港律政司首次引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》控告14人，當中7名「屠龍小隊」男女的案件日前有了結果，陪審團大比數裁定其中6人全部罪名不成立，僅有一名被告的一項交替控罪成立。對此，「整個社會瞠目結舌」。

之所以如此，因這宗極為嚴重、明顯、證據確鑿、未審之前已有7名被告認罪的「串謀謀殺警員」及「引爆炸彈」的恐怖案件，怎麼就能宣判無罪呢？這太兒戲了還是有人巧妙布置呢？這單發生在2019年反修例暴亂中的要案，在《港區國安法》已經頒布實施的情況下，律政司為甚麼不以《港區國安法》處理呢？為甚麼要用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》處理呢？這裏面有甚麼講究嗎？會不會有人想得到某些「預知」的結果呢？法律和審案這個東西掌握在人的手裏，操辦起來往往會鬼神莫測，大家今次又算見識到了。

這件案子是這個結果，「跟法官引導陪審團有關」——法官在引導陪審團時指出，這些證供未必可以盡信。法官大人這樣講，對法律知識所知甚少的「普通人」的陪審團成員會有多大「引導」，是不言而喻的；法官說的「未必可以盡信」，分分鐘在陪審員那裏成為「不可相信」。在整個審案判案的過程中，法官的權威不可置疑的，法官都不盡信的證據，普通人家的陪審員憑甚麼信？敢信嗎？這就是整件事的關鍵，決定了陪審團的裁定。

那麼，法官又憑甚麼對「證據」信與不信呢？對陪審團作出怎樣的引導呢？大概取決於兩條：一是法官對法律的專業知識和訓練；二是法官對案件本身和可能涉及的政治、國家利益、公眾利益、大是大非等問題的自身立場和觀點。

香港法官、司法界、律政司對處理反修例恐怖暴亂中的案件，是不可能沒有自己的政治立場和觀點；其立場和觀點，是不可能不影響對案件的判斷。這個「人」和思想的關鍵問題，5年了還沒有解決，國安法的落實，還任重道遠！