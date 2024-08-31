香港最近有兩宗備受注目的重要案件同時審結，判決大相逕庭。一是「屠龍小隊案」大多數被告獲陪審團裁定無罪，二是「立場新聞案」3名被告被法官判定全部罪成。論案件的性質，前者涉及炸彈和槍械，甚至企圖殺警等恐怖行為，後者則涉及發布及複製煽動刊物罪，前者顯然比後者嚴重得多，但判決結果恰恰相反，這到底是哪門子法律，令人百思不得其解。

更奇怪的是，「屠龍小隊案」共有14名被告，當中7人已先後認罪並轉為污點證人，而不認罪的7名被告中只有一人一項交替控罪成立，其餘統統脫罪，不是很不合理嗎？難怪有人說，不認罪的獲放生，認罪的反而做了「傻仔」，這才是香港司法的最大笑話。

很明顯，問題的癥結在於陪審團制度。陪審員來自各行各業，有不同的身份背景和生活閱歷，原意是希望在審理重要案件時加入非法律界人士，發揮社會集體智慧，維護司法公平公正，令裁決更符合法律精神和公眾期望。可惜結果往往適得其反，陪審員大多缺乏法律專業知識，本身也難免有政治立場和主觀願望，加上萬一法官引導有失偏頗，最後能不能依法作出公正裁決，實在令人懷疑。最要命的是，根據香港司法制度，凡是陪審團作出的裁決，控方都不能上訴。也就是說，鬧得沸沸揚揚的「屠龍小隊案」就這樣不了了之，你說是不是很無奈？

事實上，在其他同樣實施普通法的國家和地區，並不是所有重要案件都採用陪審團制度，尤其是涉及國家安全和恐怖主義行為的案件，往往由法官獨自審理，以免出現不符合法律精神的判決。為何香港不能效法？是不能改變，還是不想改變？就以「屠龍小隊案」來說，雖是發生於《港區國安法》生效前，只能以反恐條例起訴，但論案件性質的嚴重性，完全可以特事特辦，律政司沒有考慮各種因素，一味因循守舊，不吃敗仗才怪。

說來實在不可思議，反修例黑暴爆發於5年前，直至今天許多案件仍未審結，許多裁決引起爭議，更有許多暴徒逃過法網，這難道不是律政司的責任？香港回歸超過27年了，不少事情已經改變，官方的說法是進入「良政善治」新時代。唯獨司法領域依然故我，至今無法擺脫殖民幽靈，連法官頭上的假髮也不願捨棄，豈非咄咄怪事！