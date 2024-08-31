柬埔寨與越南比鄰，但長期受委屈，柬國大量貨物須經越南出港口，每個貨櫃箱收費約300美元，昂貴得不合理，但正所謂「在人屋簷下，不得不低頭」，柬國商人一直只能默默忍受，但這情況快將改變，當今世上，任何國家地區只要引入中國基建為助力，再大的難題都可以突破。

近日，中國耗資17億美元，替柬埔寨修建一條大運河，全長180公里，預計4年後通航，到時候柬埔寨的貨物可以直接運輸出海，對越南的依賴性可減少近七成。這條運河建成後，將是柬埔寨國家發展的重要轉捩點，因此工程開工當日，全國放假一天，以示熱烈慶祝。

中國被稱為「基建狂魔」，今番施展魔力，再次震驚世界。動工初期便投入了一千多架挖掘機，半個月挖掘了11公里。網絡上有關柬埔寨運河工程的新聞下面，有中國網民留言說：「外國人見到在第一波工程，中方就投入一、二千架挖掘機，可別大驚小怪。我家鄉12萬人口，日常就有350架挖掘機可供調度，外面再大的基建工程，在中國人看來，都不算是甚麼一回事。」

當然，不論中國做甚麼好事，近年西方媒體都愛找碴。面對中國公司在柬埔寨開展的運河工程，不少西方評論者都以環保和軍事威脅來說事，他們指，運河通航後會影響環境生態，又說中國會利用新航道運送軍隊。這一切自然全是屬於胡扯，美西方不肯出錢出力，大力幫助第三世界國家，到中國願意出手，西方人又肆意抹黑，這種做法早已成了他們的慣出伎倆。不過，話又得說回來，今日的西方國家就算肯出力，也未必有如此大力。有西方網民便指，假如歐洲境內要建這樣一條大運河，恐怕要耗時20年。