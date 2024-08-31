民眾黨捲入一連串的競選經費假帳、人頭公司、掏空、洗錢疑雲，柯文哲本人還用選舉補助款購買私人辦公室，以及向自己創立的政黨販售肖像權。為此29日民眾黨大動作召開記者會說明，柯文哲道歉並主動請假3個月，盼能為民眾黨止血。

只是這一切紛擾真能畫下句點嗎？儘管柯文哲親上火線直球對決，也坦承自己思慮不周、誤信他人，要負最大責任。但對於關鍵的木可公司到底是不是民眾黨的人頭公司？蒔間公司14段影片為何可請領1,000萬元（新台幣‧下同）宣傳費？柯文哲兒子的公關公司為何可設地址在民眾黨中央黨部？為何不用民眾黨而要用私人名義買辦公室等問題，不是實問虛答，就是不清不楚，留下問號。

但相較民眾黨的一筆爛帳還渾沌不明，柯文哲個人的危機卻近在眼前！京華城案由於台北市議員應曉薇疑似試圖潛逃香港而急轉直下，檢調兵分48路大規模搜索應曉薇與商人沈慶京的住家與辦公室，最後裁定兩人都因涉嫌重大且有串證逃亡之虞而羈押，京華城案的關鍵決策者柯文哲昨日也被檢廉帶走偵訊。

由於檢方查出應曉薇與沈慶京間有4,500萬元的大筆金額流動，懷疑這很可能是為了運作關說放寬京華城容積率的經費，而在實務上，居間穿針引線的應曉薇不可能獨吞這筆款項，都委會、北市府官員甚至柯文哲本人若沒有收賄，史無前例的840%容積率都不可能過關！而只要有任何現金流流向柯文哲身邊，柯文哲恐怕很難全身而退。

民眾黨雖是小黨，卻在立法院掌握關鍵8席力量，若柯文哲官司纏身，民眾黨就此一蹶不振，在野黨聲勢必受嚴重打擊，不僅推動法案將更困難，2026年甚至2028年選舉都會蒙上陰影！