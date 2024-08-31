中國與菲律賓的船隻在南海多次衝撞，美國印太司令部司令帕帕羅日前主動提議美軍派船護送菲律賓船隻執行補給任務，菲律賓國防部長特奧多羅也附和要求兩國擴大對《美菲共同防禦條約》中所謂「武裝攻擊」的解釋範圍，讓美國得以在南海正式支援菲律賓。這不由讓我想起一則寓言故事。

森林裏住着一匹馬和一隻公鹿，有一天牠們為了小事發生衝突，馬兒跑到獵人那裏請求幫忙。獵人說：「我可以幫你對付公鹿，但你要讓我將鞍和韁繩套在你身上。」馬兒同意。獵人裝好鞍和韁繩後，便跳上馬背和公鹿打鬥，但只能打成平手。馬兒要求獵人從背上下來，獵人卻回答：「我的馬朋友，既然鞍和韁繩已經套在你身上，這輩子都不用再拿下來了。」

美國在全球很多國家都有駐軍，不過世上沒有免費的午餐，美軍向這些國家提供軍事保護可不是出於好心，而是基於美國的全球戰略布局考慮，旨在維持美國在全世界的影響力。若菲律賓像馬兒主動向美國尋找更緊密的軍事合作，華府當然樂得其所。但兩國軍事關係一深，菲律賓對美軍就易請難送，後患無窮。

以小馬可斯政府之前答允美國在鄰近台灣的地方新建4個軍事基地為例，此舉表面上似乎可以保護菲國免受中國脅迫，可是美國在菲國駐軍的目的之一是要在台海爆發戰事時可以更快出兵，屆時菲律賓也要被迫捲入戰爭。這可不是菲國這個東南亞小國承受得起的風險。這不是說菲律賓只能跟北京友好，而是說對菲國而言，一面倒親近美國並非好事。一旦特朗普勝出總統大選，按照他一切皆以美國優先做法，極有可能向菲律賓施壓索取天價保護費。小馬可斯到時就知道引狼入室的後果了。